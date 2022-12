Emanato il piano di emergenza per i cittadini delle aree rosse di Casamicciola. L’ELENCO DELLE STRADE

Dalle ore 16 di venerdì 2 dicembre diventerà operativo il “Piano speditivo di protezione civile” che prevede l’allontanamento temporaneo dalle aree interessate alla frana del 26 novembre. L’ordinanza è stata firmata dal Commissario Prefettizio del Comune din Casamicciola, Simonetta Calcaterra.

Il piano, che è scattato dopo l’allarme gialla diramato dalla Protezione civile e che durerà fino alle ore 16 di domani, sabato 3 dicembre, individua “aree rosse”, dove si dispone l’allontanamento preventivo della popolazione e aree verdi dove, invece, si dispone la possibilità di permanenza dei cittadini a condizione che si rispettino le indicazioni, anche comportamentali, impartite dalla Protezione Civile. Queste ultime indicazioni sono suggerite anche per la restante parte del territorio comunale di Casamicciola.

In particolare, per le aree rosse, è previsto a partire dalle ore 16 un servizio di navette, appositamente attivate, per consentire il trasferimento – quanto più rapido possibile – dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. Saranno indicati specifici punti di raccolta per agevolare gli spostamenti. E’ sconsigliato l’uso dei mezzi propri vista la condizione delle infrastrutture viarie. Il servizio di trasporto e di permanenza negli alberghi sarà a carico dello Stato. La permanenza presso le strutture ricettive durerà fino a revoca, che sarà disposta in coerenza con gli avvisi di criticità e di allerta meteo.

Le forze dell’ordine garantiranno le necessarie attività di ordine pubblico e antisciaccallagio nonché di controllo dell’evacuazione degli edifici con il supporto dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile.

Sono stati inoltre attivati i presidi sanitari, quelli dei Vigili del Fuoco e dei Tecnici del Centro Operativo (Coc) per ogni eventuale esigenza di assistenza alla popolazione.

La mappa delle strade delle aree rosse

Ecco, di seguito, l’elenco delle strade ricomprese nelle aree rosse che sono interessate all’allontanamento temporaneo.

SP123

SP428

STRADA PROVINCIALE CASAMICCIOLA CONTRADA CELARIO

STRADA PROVINCIALE CIRCUMVALLAZIONE DI CASAMICCIOLA

STRADA PROVINCIALE EDDOMADE IN CASA

VIA ARENALE

VIA BORBONICA

VIA D’ALOISIO

VIA DI CAMPOMANNO

VIA DOTTOR MENNELLA

VIA EDDOMADE

VIA EPOMPEO

VIA FASANIELLO

VIA MONTECITO

VIA NIZZOLA

VIA OMBRASCO

VIA PRINCIPESSA MARGHERITA

VIA SANTA BARBARA

VIA SASSOLO

VIA SPEZIERIA

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CORSO VITTORIO EMANUELE

PIAZZA A. MANZI

PIAZZA BAGNI

PIAZZA MUNICIPIO

PIAZZA MUNICIPIO TRAVERSA 4

PIAZZETTA NIZZOLA

SALITA PARADISIELLO

SP123

SP506

STRADA PROVINCIALE CASAMICCIOLA PIAZZA BAGNI

STRADA PROVINCIALE CIRCUMVALLAZIONE DI CASAMICCIOLA

TRAVERSA 1 GUGLIEMO SANFELICE

TRAVERSA 2 GUGLIELMO SANFELICE

VIA CAGLIARI

VIA DOTTOR MENNELLA

VIA ELENA

VIA GUGLIELMO SANFELICE

VIA GUGLIELMO SANFELICE TRAVERSA 4

VIA GUGLIEMO SANFELICE TRAVERSA 3

VIA LAMPUGNANI

VIA MONTE DELLA MISERICORDIA

VIA NIZZOLA

VIA OMBRASCO

VIA PARODI

VIA PRINCIPESSA MARGHERITA

VIA SANTA BARBARA

VIA SENIGAGLIA

VICO ORIENTALE

VICO SETTENTRIONALE

VICOLETTO DELLE SCUOLE

VICOLO 2 GUGLIEMO SANFELICE

VICOLO 3 GUGLIEMO SANFELICE

VICOLO GUGLIELMO SANFELICE