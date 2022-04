Emailmarketing, tutti i vantaggi

Tra i numerosi strumenti di web marketing attualmente a disposizione sul mercato ce ne sono alcuni particolarmente interessanti e sempre più utilizzati da aziende e professionisti che vogliono sfruttare la rete per potenziare il proprio business.

Uno di questi è l’email marketing, una strategia essenziale per comunicare in modo efficace con i propri clienti, nuovi o potenziali, e mettere in atto una comunicazione mirata a specifici obiettivi.

L’email marketing viene sempre più utilizzato dalle aziende o dai professionisti che desiderano farsi conoscere online: lo dimostra il sempre maggior numero di piattaforme che permettono di gestire quest’attività in modo semplice ed efficace.

La piattaforma di email marketing 4dem ne è un esempio perfetto: permette infatti a chiunque voglia comunicare via email a centinaia (o addirittura migliaia) di utenti, di farlo in maniera intuitiva e snella tramite l’utilizzo di un apposito software per l’email marketing, senza il quale sarebbe praticamente impossibile gestire gli stessi flussi di mail in uscita.

Ma quali sono i principali vantaggi dell’email marketing automation?

Semplicità nell’implementazione di una strategia

Quando il pubblico di potenziali utenti è ampio, scrivere e inviare manualmente ogni mail è un’attività essenzialmente ingestibile per le aziende che vogliono comunicare online. Risulta infatti impensabile, nonché dispendioso in termini di risorse, portare avanti le comunicazioni in uscita e in ingresso senza il supporto dei più avanzati strumenti digitali.

Le piattaforme di email marketing permettono di automatizzare i flussi di lavoro, ottenendo anche una reportistica dettagliata relativa ad esempio al tasso di apertura mail, ai click su eventuali link o a tutti gli altri rilevanti KPI. Sfruttando i software di automazione si risparmia inoltre una sostanziosa quantità di tempo, che può essere investita in modo più redditizio sull’attività imprenditoriale.

Una comunicazione efficace a basso costo

Le strategie di comunicazione digitale possono essere molto efficaci, ma anche molto costose. Basta infatti pensare all’utilizzo dell’advertising sui principali motori di ricerca o sui social networks: si tratta di strumenti assolutamente validi, che danno inoltre un risultato immediato in termini di vendite e conversioni, ma che possono essere anche molto costosi.



Spesso è necessario farne un utilizzo limitato o modulato nel tempo, dando spazio anche ad altri canali di comunicazione, come l’email marketing, che è invece una strategia di web marketing a basso costo. Quanto costa scrivere una mail? Per elaborare sequenze email efficaci e coinvolgenti occorrono tempo e competenze, ma la stessa comunicazione può raggiungere poi numerosi utenti in target, che potrebbero decidere di seguire la CTA proposta e svolgere l’azione di conversione desiderata.

Rapidità nel riscontro

L’email marketing è uno strumento di rapido riscontro. A differenza della SEO che necessità addirittura di diversi mesi per poter diventare concreta ed efficiente, le mail ottengono un immediato stimolo nei confronti dei consumatori.

Se una campagna email è ben strutturata e si imposta una campagna email su un valido software di automazione, si possono osservare da subito risultati misurabili, che spianeranno la strada a ogni azione di marketing futura.

Monitoraggio facile dei risultati

Quando si invia una mail con un classico client di posta elettronica, è difficile avere un riscontro sui comportamenti del destinatario: quando le mail diventano uno strumento di business è però fondamentale monitorare le comunicazioni effettuate e il riscontro di chi le riceve.

L’utilizzo di piattaforme di email marketing permette di monitorare attentamente le campagne mail, osservando parametri come il tasso di apertura delle mail, o i click su eventuali call to action posizionate all’interno delle mail stesse. Sono dati importanti che possono essere utilizzati per migliorare la strategia e creare campagne sempre più efficaci e in linea con i propri obiettivi.

L’email marketing è uno strumento assolutamente indispensabile per gestire l’attività di comunicazione di qualsiasi business, in ogni settore: si tratta di uno strumento digitale che può essere utilizzato indistintamente sia da chi svolge un’attività online, sia da chi è in possesso di un business tradizionale, come ad esempio un ristorante o un negozio.

Questo strumento unito alla propria strategia di web marketing permette davvero di potenziare la comunicazione aziendale, ottenendo non solo più lead, ma anche più conversioni, più vendite e maggiori fatturati.