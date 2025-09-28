Elogio dell’imperfezione

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Beati i ribelli se in loro sussiste

la possibilità di trasformare il mondo.

Beati i pazzi, se sono in grado di farci sognare.

Beati gli irascibili, se sono capaci di chiamare

il male per nome e di combatterlo.

Beati coloro che, prendendo sulle spalle

l’ineffabile fardello dell’umanità,

transitano per la vita con gli occhi aperti

le mani generose e il cuore innocente.

Virginia Ursini, Poesie per un anno/Primavera, 2020.

In un angolo sperduto della Cecoslovacchia comunista viveva un uomo solitario con l’aspetto trasandato e lo sguardo assorto: Miroslav Tichý, considerato oggi uno dei fotografi più originali e misteriosi del XX secolo.

Costruì la sua macchina fotografica con tubi di cartone, lattine, spago, pezzi di plastica e vetri lucidati a mano: un miracolo di ingegneria povera. Sembrava un giocattolo rotto, ma funzionava davvero. Tichý scattò migliaia di fotografie tra gli anni ’60 e ’80: scene quotidiane, donne nei parchi, per strada, nei luoghi pubblici.

Immagini sfocate, sgranate, rovinate … che però, proprio per questo, vibrano di vita. Catturano l’imperfezione del reale, l’istante fragile che passa inosservato.

Tichý ha vissuto nell’ombra tra negativi e stampe nel disordine della sua casa. Solo nei primi anni 2000 il mondo lo ha scoperto. Oggi le fotografie di questo poeta dell’immagine, sono esposte al Centre Pompidou di Parigi, al Museum für Moderne Kunst di Francoforte, ecc.

Per Rita Levi-Montalcini l’imperfezione è virtù e condizione sempre necessaria per correggersi, indagare sui propri errori, percorrere nuove strade e trovare nuove soluzioni. L’imperfezione è consona alla natura umana più di quanto non sia la perfezione, è una componente fondamentale dell’evoluzione. «Dagli anfibi all’Homo Sapiens, il cervello dei vertebrati si è sempre prestato a un miglioramento, a un cambiamento, mentre negli invertebrati è nato così perfetto da non entrare nel gioco delle mutazioni, tanto è vero che i trilobiti vissuti centinaia di milioni di anni fa non sono essenzialmente diversi dagli insetti, dagli artropodi di oggi. Ecco perché l’imperfezione merita un elogio» (Elogio dell’imperfezione, 2017).