Eliseo Cuccaro tra Beverello, Porta di Massa e Pozzuoli: le sfide dei porti per le isole

Ora Cuccaro ha l’occasione di trasformare la sua conoscenza diretta del comparto marittimo in una gestione più attenta e concreta dell’ente portuale, finalmente vicina alle esigenze di Ischia, Procida e Capri

L’Autorità Portuale di Napoli (oltre che di Salerno e Castellammare) avrà presto un nuovo presidente. C’è l’ok di Salvini, c’è quello di De Luca e manca solo il passaggio delle commissioni. Si tratta di Eliseo Cuccaro, un nome sorprendente per molti versi, considerando il curriculum del manager di origine casertana.

Il nome di Cuccaro ha – o forse a questo punto si dovrebbe dire ha avuto – un legame anche con la nostra isola: dal 2022 ricopre la carica di amministratore delegato di Alilauro, capofila dell’universo di compagnie e società di Salvatore Lauro. Anche se il timone delle aziende, sia di quelle marittime che di quelle affini, è rimasto comunque nelle mani dell’ex senatore forzista e delle figlie, Cuccaro ha rivestito un ruolo non secondario nella gestione della compagnia di mezzi veloci più importante per la nostra isola.

In questi tre anni Cuccaro avrà di certo avuto modo di conoscere da vicino le problematiche – ataviche ed innumerevoli – che affliggono il comparto dei trasporti marittimi delle isole partenopee, di cui ancora nel 2025 migliaia di isolani e milioni di turisti sono costretti a subire le conseguenze. Riteniamo che abbia quindi maturato un importante know how che ci auguriamo possa mettere a frutto a vantaggio di Ischia, Procida e Capri proprio per il ruolo che l’ente che è destinato a guidare può e deve svolgere.

Sebbene le scelte fondamentali in tema di trasporti marittimi restano in mano alla politica, non può essere trascurato il fatto che la logistica portuale di Napoli è comunque destinata ad incidere profondamente sulla qualità, la quantità e lo stesso assetto dei collegamenti per le isole partenopee, direttamente ed indirettamente a maggior ragione se si pensa ai problemi che il bradisismo sta provocando e potrà provocare anche per il porto di Pozzuoli.

Basta pensare ad esempio al terminal di Molo Beverello, arrivato dopo un quarto di secolo di progettazione, ripensamenti e costruzione: oltre ad essere costato la mostruosa cifra di 22 milioni di euro, detto che l’altro giorno ci pioveva dentro (a meno di un anno dall’inaugurazione) resta comunque una struttura decontestualizzata dal meccanismo degli ormeggi delle unità veloci, nata vecchia e realizzata senza tener conto delle esigenze delle compagnie e della loro reale attività oltre che degli stessi passeggeri.

Oppure al fatto che fu proprio l’Autorità Portuale a decidere di dividere gli aliscafi dai traghetti, anni addietro, mandando questi ultimi a Porta di Massa, decisione incomprensibile e di cui ancora oggi si faticano a comprendere i vantaggi per l’utenza, se si esclude quello di poter fruire di una stazione marittima dignitosa.

Sulla scrivania di Cuccaro passeranno i dossier più importanti per la definizione del futuro assetto dell’approdo napoletano, da cui a cascata potranno derivare gioie o dolori per i trasporti marittimi locali. Ci aspettiamo che la conoscenza delle esigenze delle isole e degli operatori marittimi del golfo possa tradursi in una gestione più attenta e concreta dell’ente portuale, soprattutto se confrontata con quella del suo predecessore Andrea Annunziata, la cui azione è stata spesso percepita come distante dalle problematiche quotidiane di chi viaggia sul mare da e per le nostre isole.

Cuccaro, in diverse occasioni pubbliche, ha più volte sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione tra pubblico e privato, denunciando ritardi infrastrutturali, carenze di personale nelle autorità portuali e una normativa spesso poco chiara che penalizza gli investimenti. “Oggi il vero vulnus è su chi ha l’onere di dettare le regole – ha dichiarato di recente –; attualmente chi se ne occupa non sembra avere le idee chiare, il che ricade sugli imprenditori che entrano in confusione e non sanno come indirizzare gli investimenti. È bene valutare un rallentamento delle decisioni già prese per confrontarsi con gli imprenditori che operano nel settore e fare la scelta più giusta possibile”.

Ora, passato “dall’altra parte”, Cuccaro avrà l’occasione di mettere in pratica le sue idee. Il mondo del trasporto marittimo locale osserva con attenzione e con una certa dose di speranza: quella che stavolta la voce delle isola possa trovare ascolto adeguato all’interno delle stanze in cui si prendono decisioni importanti per quello che è tra i primi porti in Europa per numero di passeggeri totali e che resta complessivamente quello più importante anche per le nostre isole.