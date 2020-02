Elisabeth Calise, da Forio al Roof del Festival di Sanremo!

Questa sera i grandi riflettori del mondo della musica (e non solo) saranno tutti puntati e accesi su Sanremo, il Festival dei Festival che prende il via proprio questa sera.

Sarà una settimana intensa, con tanti ospiti, superospiti, big e nuove proposte in gara per aggiudicarsi non solo i premi previsti dal regolamento, ma anche un “posto al sole” grazie alla propria canzone che può fare breccia nel cuore di pubblico e critici indipendentemente dai risultati finali.

Sanremo è questo e molto di più. E’ un incontro di emozioni e di sogni, di desideri e di obiettivi da raggiungere con tanto impegno e tanta, tantissima passione.

Come quella che guida ogni passo della nostra Elisabeth Calise, foriana doc, che, anche questo anno, sarà tra le protagoniste del “roof”, l’area di Casa Sanremo riservata ad artisti, giornalisti e sponsor aperta tutti i giorni del Festival e a ingresso assolutamente esclusivo.

Elisabeth, con il suo splendido sorriso e la sua grinta, anche quest’anno, sarà impegnata nel settore dell’accoglienza.

“Questo è il secondo anno che prendo parte attivamente a questo evento – ci ha raccontato Elisabeth che abbiamo raggiunto in chat tra un evento e l’altro cui sta prendendo parte in quel di Sanremo – e sono molto orgogliosa di essere qui. Sarà all’accoglienza del roof di Casa Sanremo, l’esclusivo ristorante riservato a artisti e giornalisti, nonché agli sponsor presenti per l’evento.”

Sei emozionata?

“Sì, tantissimo. E’ stupendo essere qui e vivere in prima persona l’aria Sanremese. E’ una emozione indescrivibile da provare almeno una volta nella vita!”

Già lo scorso anno hai avuto modo di incontrare tante star e volti noti del mondo della musica e della televisione. Sei riuscita a scambiare quattro chiacchiere con qualcuno di loro? Sei riuscita a dire loro che sei originaria di Ischia?

“Innanzitutto voglio dire che mi fa molto piacere che ci sia un po’ di Ischia in questo straordinario evento. Per quanto riguarda la conoscenza della nostra isola… con tutti quanti ho parlato, è molto lo stupore quando apprendono che vi è una ischitana nell’organizzazione, anche perché, e questo davvero tocca le corde del cuore, anche chi ha trascorso solo un giorno o parte di esso sulla nostra isola, ne ha uno splendido ricordo. Ischia è una isola molto ammirata in questo settore.”

Elisabeth, in questi giorni, entrerà in contatto con tantissime star oltre a autori e giornalisti di spicco.

“Ringrazio Vincenzo Russolillo, il patron di Consorzio Gruppo Eventi, che organizza da anni questo splendido evento, e Daniela Serra. Il Palafiori, questo il nome del luogo in cui viene ospitata CasaSanremo, sarà anche la location di riprogrammi, come l’attesissimo “L’altro Festival” con Nicola Savino, una occasione in più per vivere tante bellissime esperienze.”

ELISABETH CALISE

Classe ’92, foriana DOC, Elisabeth è da sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo in tutte le sue sfumature, ma soprattutto dalla musica e dal canto. Fa parte del Consorzio Gruppo Eventi, che sin dalla sua fondazione produce iniziative di successo in ambito Nazionale ed Internazionale . Dal 2008 realizza, inoltre, l’Area Hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana: Casa Sanremo. L’obiettivo principale di Casa Sanremo è quello di creare un luogo di aggregazione per tutti gli artisti, giornalisti e sponsor che confluisco nella cittadina Ligure in occasione del Festival. La Casa è il luogo dove si incontrano il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema e dove nascono iniziative artistiche e musicali accompagnate da momenti di intrattenimento e di cultura.