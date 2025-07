Eliporto a rischio crolli, chiuso in caso di condizioni meteo marine avverse! Pericolo “bombe d’acqua”

Nuovo grosso guaio non solo per il Comune di Casamicciola, ma per l’intera isola. Il muro sottostante l’eliporto, dove atterrano eliambulanze e altri messi di soccorso, mostra pericolosi segni di cedimento a causa dell’azione dei marosi, non più efficacemente contrastata dalla scogliera. E il sindaco Giosi Ferrandino, in attesa degli urgenti lavori da eseguire, ha deciso la chiusura dell’elisuperficie in caso di forte maltempo. Un grave problema, in caso di emergenze.

L’ordinanza contingibile e urgente infatti in premessa evidenzia proprio questi aspetti: «L’isola d’Ischia ospita l’unica elisuperficie di emergenza presente nel territorio del Comune di Casamicciola destinata all’atterraggio/decollo di eliambulanze, mezzi di soccorso aereo o di protezione civile, pertanto, una eventuale privazione della stessa rappresenterebbe un’interruzione di un servizio essenziale di assistenza alla popolazione dell’intero comprensorio dell’Isola d’Ischia. Nell’area dell’eliporto è presente una struttura ZAS a servizio della Protezione Civile e, nelle immediate vicinanze è presente l’ospedale “A. Rizzoli”».

A metà maggio è emerso il problema: «Il giorno 14.05.2025, a seguito di segnalazioni, su disposizione del responsabile dell’Area V Tecnica, veniva effettuato sopralluogo e accertamento tecnico presso la superficie dell’ Eliporto del Comune di Casamicciola Terme – Via T. Morgera SP ex SS270, giusta comunicazione interna del 16.05.2025, con il quale si constatavano vari cedimenti della muratura perimetrale sottostante l’area dell’elisuperficie e il deterioramento della scogliera di protezione, evidenziando “un elevato rischio di crollo, con potenziale pericolo per l’incolumità delle persone nonché la possibile compromissione della stabilità di porzioni di superficie utilizzate per l’atterraggio/decollo dei mezzi di soccorso”».

PROCEDURA DI SOMMA URGENZA

Subito Giosi Ferrandino ha interessato la Regione, facendo richiesta «di un contributo finanziario, stimato in euro 200.000,00 circa, al fine di effettuare lavori necessari ed urgenti per il consolidamento e messa in sicurezza della muratura perimetrale ed il ripristino della scogliera posta a protezione della piattaforma di elisoccorso presente sul territorio dell’Ente alla Via T. Morgera SP ex SS270, precisando che l’intervento “riveste carattere di estrema urgenza in quanto un prossimo evento meteomarino potrebbe compromettere l’operabilità dell’unico punto strategico d’emergenza a servizio dell’isola d’Ischia”».

La nota ha dettagliatamente descritto la situazione: «Presso la piattaforma di elisoccorso presente sull’isola sono stati riscontrati evidenti segni di deterioramento strutturale della muratura sottostante l’ elisuperficie, con presenza in più punti di fessurazioni sia verticali che orizzontali, malta in disgregazione con conseguente distacco di porzioni di materiale lungo i lati perimetrali, accompagnate da un marcato spanciamento verso il mare delle mura e la presenza di vegetazione sulle stesse nonché profondi sgrottamenti delle murature sottostanti l’area».

Ancora: «In aggiunta alle criticità di cui sopra, l’ulteriore aspetto legato ad un importante diradamento della scogliera di protezione della piattaforma di elisoccorso, con potenziale pericolo per l’incolumità delle persone nonché la possibile compromissione della stabilità di porzioni di superficie utilizzate per l’atterraggio/decollo dei mezzi di soccorso».

Il responsabile regionale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile ha incaricato il Genio Civile di Napoli di verificare, previo sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune di Casamicciola, «l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’attivazione di una procedura di somma urgenza a valere sui fondi ordinari di bilancio regionale a tanto dedicati».

IL SOPRALLUOGO DEL GENIO CIVILE

Il sopralluogo congiunto si è tenuto il 18 giugno ed ha confermato la situazione di dissesto comunicata dal Comune e dunque «la necessità di eseguire interventi indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza dell’area interessata al fine di preservare il funzionamento dell’elisuperficie di emergenza ivi localizzata, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, mediante l’esecuzione dei lavori sinteticamente riportati: ripristino della scogliera posta sul lato nord dell’area; ripristino della muratura perimetrale a sostegno dell’elisuperficie».

Il finanziamento regionale per gli interventi urgenti verrà erogato ma, come detto, nelle more della realizzazione Giosi Ferrandino ha ritenuto che, in caso di condizioni meteo marine avverse, «dovrà essere disposta l’interdizione dell’elisuperficie per motivi di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità».

L’esigenza di intervenire con particolare urgenza è strettamente connessa agli eventi meteo sia estivi che autunnali e invernali «a causa delle probabili “c.d. bombe d’acqua” estive e comunque prima dell’arrivo della stagione invernale e, presumibilmente, di avverse condizioni meteomarine con livelli di allerta preoccupanti».

I lavori dovranno comprendere «anche tutte le opere accessorie finalizzate a prevenire le azioni derivanti dal moto ondoso».

L’ordinanza sindacale pertanto dispone: «per le ragioni esposte nelle premesse, di procedere con immediata urgenza ad avviare gli interventi di messa in sicurezza dell’area interessata al fine di preservare il funzionamento dell’elisuperficie di emergenza ivi localizzata, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, mediante l’esecuzione dei lavori di ripristino della scogliera posta sul lato nord dell’area e ripristino della muratura perimetrale a sostegno dell’elisuperficie; nelle more della messa in sicurezza dell’area interessata, in caso di condizioni meteo marine avverse, dovrà essere disposta l’interdizione dell’elisuperficie per motivi di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; di demandare all’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola Terme la predisposizione di tutti gli atti necessari all’urgente realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell’elisuperficie».

I lavori dovranno essere affidati a tambut battente ed eseguiti senza ritardi.