Elicottero precipita nel Tevere, si cerca l’equipaggio

ROMA (ITALPRESS) – Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nel Tevere, a Nazzano Romano. Sul posto, per le ricerche, sono intervenuti i vigili del fuoco con il DragoVF 58, due squadre e il nucleo sommozzatori. Il velivolo privato è stato individuato poco fa dai carabinieri con l’ecoscandaglio sul fondale del fiume. Le operazioni di recupero dovrebbero iniziare domattina. Non si hanno ancora notizie in merito al numero di persone a bordo. Pare che l’elicottero sia precipitato dopo aver toccato dei cavi dell’alta tensione.

