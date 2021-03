Elezioni, Serrara Fontana vota ad ottobre?

A Serrara Fontana sarà un’altra estate firmata Rosario Caruso. Secondo il corriere.it sono state rinviate a ottobre le amministrative che si sarebbero dovute tenere in primavera. Stando a diverse fonti, sia parlamentari, sia governative, a causa dell’aumento tendenziale dei casi di contagio da Covid-19 e di una possibile terza ondata dovuta alle varianti, le elezioni amministrative, in programma inizialmente in primavera, slitteranno al prossimo autunno.

Qualche mese in più con la fascia tricolore per il sindaco di Serrara Fontana. Staremo a vedere. Le date individuate per le consultazioni potrebbero essere domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Il decreto del ministro dell’Interno potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già domani o nei prossimi giorni.