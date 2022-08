Elezioni, Renzi “Convinto che noi staremo davanti a Forza Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Se tu sei uno che ha votato Forza Italia con Silvio Berlusconi leader europeista, come fai a votare Meloni? Oppure sei un riformista, come fai a vedere un Pd che chiede come prima cosa di aumentare le tasse? I moderati e riformisti sono entrambi due target. Io sono convinto che noi staremo davanti a Forza Italia. Calenda è molto più esagerato e dice dobbiamo stare avanti a Lega e M5S. Il bello è che con Calenda, divento io il moderato…”. Lo ha detto, ospite a Metropolis su Repubblica.it, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per Renzi poi: “Sui temi energetici il nostro schieramento è sicuramente il più credibile. “Io con Calenda abbiamo sicuramente più credibilità…”. Sulla caduta del Governo Draghi ha aggiunto: “Io credo che queste elezioni siano una sciagura in ragione del fatto che si è tolto di mezzo Draghi nel momento in cui Draghi serviva di più…”. Dietro la caduta del Governo Draghi “credo ci sia un clamoroso errore di posizionamento del Pd. Ha sbagliato totalmente l’impostazione della campagna…”.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –