GENOVA (ITALPRESS) – Chiudono alle 15 di lunedì 28 ottobre i seggi per le elezioni regionali in Liguria. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, alle ore 23 l’affluenza è stata del 34,68%. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 37,34%, in provincia di Savona il 31,55 %, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%. Nel 2020, alla stessa ora, avevavotato il 39,8 % a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09 %, in provincia di Savona il 41,18%, in provincia della Spezia il 39,47 %, inprovincia di Imperia il 37,15%.

Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).