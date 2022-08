Elezioni: istruzioni per l’uso | #4WD

La campagna elettorale è già cominciata da otto giorni ma finora si è data precedenza assoluta agli eventi top sul territorio senza tediare troppo chi, ancora sotto l’ombrellone, proprio di politica non gradiva sentir parlare.

E mentre ad Ischia ancora tutto tace, la ripresa di questa rubrica dopo la consueta pausa agostana può essere utile proprio a capirci qualcosa in vista del voto del 25 settembre. A cominciare dai candidati.

Giusto per un recap quanto più completo possibile: si voterà per la Camera (scheda rosa) e il Senato (scheda gialla), tenendo conto delle due grandi novità di questa tornata elettorale, cioè la riduzione del 30% del numero dei parlamentari (saranno 400 alla Camera e 200 al Senato) e l’estensione del voto al Senato anche per gli elettori al di sotto dei venticinque anni. Per esprimere correttamente il proprio voto, si dovrà barrare il nome del candidato scritto in testa alle singole coalizioni (candidato del collegio uninominale) e il simbolo del partito che si intende votare all’interno della stessa coalizione, al cui fianco ci sono i nomi dei quattro candidati del partito per la quota proporzionale. Non c’è il voto disgiunto, per cui votare il candidato uninominale di una coalizione e il simbolo di un partito di un’altra coalizione comporta l’annullamento della scheda.

Ed eccoci ai nomi!

Nel nostro collegio alla Camera avremo, all’uninominale, Fiorella Zabatta per il centrosinistra, Domenico Brescia per il centrodestra, Vincenzo Daniele per Calenda e Antonio Caso per il M5S. Al proporzionale, per Fratelli d’Italia (parlo del mio partito), ci saranno Marta Schifone, Michele Schiano Di Visconti, Imma Vietri e Giovanni Russo.

All’uninominale Senato, invece, spazio a Davide Crippa per il Csx, Elena Scarlato per il Cdx, Francesca Mite per Calenda e Maria Domenica Castellone per il M5S. Sempre per Fratelli d’Italia, al proporzionale, in corsa Marcello Pera, la mia amica senatrice uscente Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli e Gabriella Peluso.