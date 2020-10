Elezioni, edilizia e politica a Lacco Ameno. L’affare dello zio di Carla Tufano…

105MILA DOMANDE AL SINDACO PASCALE 01 Si tratta forse di una vendita fittizia dell'immobile per far sì che poi possa ritornare a Dino Taliercio? 02 Che ruolo giocano gli incarichi politici e nell’ambito dell’UTC di Lacco Ameno e di Forio alla nipote del Taliercio, architetto Carla Tufano? 03 E’ forse questa la risposta del sodalizio tra i tanti personaggi che operano all'interno dell'ente. 04 E’ forse l’acquisizione Berrettino-Venturelli, dell’immobile di proprietà del Taliercio, invero un “ictu oculi” un abile espediente per coprire le eventuali responsabilità civili e penali, derivanti dalle forzature istituzionali nella procedura? 05 Gli stessi soggetti Berrettino-Venturelli figurano nel tentativo di acquisizione del terreno sulla litoranea di Lacco Ameno inserito nel Piano Urbanistico comunale come parcheggio. Come mai sempre loro? 06 E’ forse questa è una vicenda allarmante? E’ una violazione al codice penale in tutta evidenza? 07 Ci troviamo ancora di fronte a personaggi che svolgono il ruolo del controllore e al tempo stesso del controllato?

Ida Trofa | Un sistema di relazioni e affari nato nel cuore del Fungo, tra via Mezzavia e via Sant’Aniello, a un passo da Forio ed è cresciuto fino a conquistare il governo del comune, più piccolo e più ambito, forse il più ricco dell’Isola. Di quel potere, Giacomo Pascale è oggi il volto e la rappresentazione, e molte vicende che si svelano man manco che la realtà concretizza le sue trame sono la conferma che nulla accade per caso.

Una realtà intessuta di conflitti di interessi, regie occulte dietro le nomine, carriere e provvedimenti amministrativi decise non nei luoghi istituzionali della buona politica ma al chiuso dell’abitacolo di una macchina, al tavolino di un bar, magari tar una commissione sismica ed un’altra.

Certi immobili confiscati al tecnico comunale fanno dei giri immensi e poi ritornano

Uno dei progetti, già avviati nel 2018, era riuscire ad aggirare le regole previste per i beni confiscati per favorire potenziali elettori e cristallizzare determinati pacchetti di voti. Il sospetto è che il riacquisto dei beni confiscati, attraverso prestanome, possa avere trovato la compiacenza proprio degli amministratori comunali con in testa il sindaco Pascale.

Un giro di Delibere modificate, errata corrige e dichiarazioni sullo sfruttamento degli immobili smuove i primi sospetti.

E’ il caso dell’ex capo dell’UTC Dino Taliercio. Il caso dello zio del neo eletto consigliere comunale con velleità di assessore, l’architetto Carla Tufano.

E’ il caso, soprattutto, del cespite sito in via Pannella n.108 (via Cave), riportato in catasto fabbricati al foglio 5 particella 270 sub 2 e particela 271 per la parte terreni. Un cespite per il quale, con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 27 novembre 2013, venne indicata una destinazione d’uso di archivio, per altro mai concretizzata.

Di fatto per la caduta anticipata di quel governo, nella sostanza perché il governo successivo guidato da Giacomo Pascale ritenne di finalizzare altro. Ma andiamo con ordine.

Questo immobile fu oggetto di confisca da parte della Procura a seguito di una sentenza di condanna del proprietario, Berardino Taliercio, all’epoca dei fatti Capo dell’Ufficio Tecnico. Taliercio fu condannato per falso ad un anno di reclusione e confisca del bene. A nulla sono valsi gli appelli ed i ricorsi al provvedimento, in ultimo l’incidente di esecuzione proprio nel 2018. Taliercio tentò in tutti i modi di ribaltare la sentenza che fu confermata invece in più gradi di giudizio.

Ed è quei che si inserisce la trama politica o almeno potrebbe averlo fatto.

Il governo di Lacco Ameno agli inizi del 2016 fa una prima delibera di consiglio comunale per il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali. In quel piano viene escluso giustamente l’immobile di via Cave. Un immobile confiscato non dovrebbe poter essere oggetto di alienazione a privati senza fondati motivi. Ma siamo sempre alla legge di Lacco Ameno.

Così con una delibera di Giunta, rigorosamente a 3, Pascale “corregge” di punto in bianco il piano di alienazione del 2016 (si può fare? Loro comunque lo hanno fatto) inserendo al punto 15 dell’allegato A della delibera de quo, quella che elenca i beni comunali, proprio il cespite sito in via Pannella 108. La casa di Zio Dino, insomma.

Lo Zio dell’architetto ora consigliere che tra il 2017 ed il 2019 svolgeva i suoi uffici tra le stanze del comune turrita e di quelle del Fungo. L’esecutivo di governo proprio in quella congiuntura sottolinea che lo stesso cespite non era stato incluso “per mero errore materiale“. La Giunta approva l’integrazione con Casa Taliercio e modifica artatamente la delibera di consiglio comunale n. 04 del 18.01.2016 con il “Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali e relative linee guida- Approvazione”.

Ma quale mero errore materiale poteva esserci stato? Ve lo diciamo noi: nessuno!

Non poteva esserci mero errore, nel 2016 il consesso dell’epoca aveva destinato il cespite ad archivio ed uso a pubblico come sancisce la norma!

Allora perché la correzione di un atto di consiglio?

A pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca.

Ufficialmente, scrive Pascale, quella destinazione non fu “mai concretizzata date le oggettive condizioni dell’immobile, la sua dislocazione a notevole distanza , circa 2 chilometri dagli uffici, ed il difficile accesso allo stesso“. La nuova vita dell’immobile confiscato ha inizio dunque nel 2018.

Un immobile invece ritenuto dalla procura che ha indagato sui fatti come “lussuoso manufatto abusivo con annessa area pertinenziale e nell’utilizzo dello stesso. Con l’aggravante di essersi e di aver procurato un vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, derivante dal valore dell’immobile abusivo e della relativa area pertinenziale“.

Altro che! Forse l’ex sindaco ed assessore di quell’epoca, Tommaso Patalano, strenuo cultore dell’acquisizione valorizzazione degli immobili lacchesi ad uso pubblico potrebbe dirci di più. Certi immobili confiscati al tecnico comunale fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Il 27 agosto 2018 la vendita del cespite a lady Venturelli, l’inquilino di Dino Taliercio

Fatto sta che, finalizzata la sbianchettatura agli atti del municipio con tanto di ratifica della Giunta, si passa al consiglio comunale dove la sola opposizione, sulla scorta della forza dei numeri non può niente per opporsi alla manovra, anzi. Successivamente alle procedure, siamo sempre tra l’aprile 2018 e l’autunno 2018 parte l’avviso esplorativo. Era il giugno 2018 e l’avviso viene bandito sulla scorta delle delibere n. 4 del 18 gennaio 2016 (atto che richiama delibere di consiglio in cui quella casa non c’è), n.3 dell’1 aprile 2018.

Il 10 agosto 2018, ancora sulla scorta della determina del 5° servizio n. 122 del 6 giugno 2018 viene emanato l’avviso di convocazione in seduta pubblica per l’apertura delle buste per l’esame delle manifestazioni di interesse. Apertura avvenuta lunedì 27 agosto 2018 alle ore 10,00 presso la sede del comune.

Tra tutte le vendite previste balza agli occhi la vendita esclusiva di casa Taliercio a via Cave che verrà venduta per soli 105 mila euro su una valutazione evidentemente risibile dell’Ufficio Tecnico (dove Berardino Taliercio prima ha prestato servizio con posizioni di rilievo e sua nipote Carla, poi, ha ottenuto saltuarie collaborazioni).

La proprietà viene acquistata ufficialmente da Berrettino Patrizia moglie di Giuseppe Venturelli, guarda caso lo stesso soggetto dell’iniziativa del parcheggio all’ingresso del paese, in zona “Lido Sombrero”, dove il comune guidato da Giacomo Pascale si affrettò a predisporre il PUC con l’amico professionista di Forio ed estensore del PUC di Francesco Del Deo, per la creazione di un parcheggio a pagamento privato.

Lo stesso Venturelli, titolare di un negozio lungo corso Angelo Rizzoli tenuto in fitto dal proletario, ovvero Dino Taliercio.

120 mq a prezzi stracciati e con un incidente di esecuzione incorso

Un immobile di 120 mq con doppio ingresso frutto di sbancamenti ed occupazioni di suoli che costarono la condanna, per altro al Taliercio. Un immobile che il comune vende a prezzi stracciato mentre è in corso l’incidente di esecuzione ex art. 666 ccp presso la Corte di Appello di Napoli con il Taliercio difeso ancora dall’avvocato Bruno Molinaro. Contro il padre dell’art 25 della legge sulla ricostruzione, anche il comune guidato dall’amico Pascale si costituisce formalmente in giudizio con delibera di GC n. 76 del 24 maggio 2018 ed incarico al legale convenzionato. La confisca fu comunque confermata.

La confisca e gli atti del processo

Politicamente e non solo è interessante leggere come si è giunti alla confisca e chi furono i protagonisti di quel processo. A sostenere l’accusa il pubblico ministero Mario Canale, che ha coordinato anche le indagini. Molto complessa ed articolata la deposizione del geometra di Lacco Ameno, Domenico Patalano.

Sul banco degli imputati il responsabile dell’U.T.C. Berardino Taliercio, Rosario Quisisano (prestanome) e Federico Vitobello imprenditore edile che oltre a realizzare i lavori a casa Taliercio ha ottenuto, stranamente, degli appalti dal Comune di Lacco Ameno con la società “Mafra”, per lavori consegnati tra il 1992 e il 2003. Con Taliercio al vertice dell’UTC Complessivamente ne sono diverse decine. Non furono, comunque, riscontrate violazioni di sigilli.

Nel processo nei confronti dell’allora dell’ufficio tecnico del comune di Lacco Ameno Berardino Taliercio e di altri personaggi comunque coinvolti per una costruzione di cui il Taliercio era uno dei referenti principali figurano altri nomi che gravitano nella sfera politica lacchese.

Il processo ha preso il via con l’ammissione delle prove così come snocciolate dal pubblico ministero e dai difensori, gli avvocati Antonio Iacono e Bruno Molinaro.

A dare una mano a questo quadro difensivo in favore di Quisisano e Vitobello, si legge agli atti hanno avuto un ruolo importante gli stretti collaboratori di Molinaro, gli avvocati Lucrezia Galano (attuale funzionario responsabile del comune di Lacco Ameno e membro della commissione che ha aggiudicato il cespite in questione in epoca Pascale) e Massimo Ferrandino (fratello dell’euoroparlamentare Giosi Ferrandino).

All’apertura delle buste non partecipa Ciampi, responsabile dell’anticorruzione e dei beni comunali

Nel mentre, per l’esame delle manifestazioni di interesse per la vendita dei beni immobili di proprietà comunale, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Lacco Ameno, approvato con delibera di consiglio comunale n° 4 del 18.01.2016 e N° 3 dell’11.04.2018 viene costituita la Commissione giudicatrice.

I componenti della Commissione Giudicatrice, incaricata di svolgere tutte le verifiche necessarie alla valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto, in tutte le fasi e fino all’aggiudicazione definitiva sono l’Arch. Alessandro Dellegrottaglie Responsabile V Servizio – Servizi Tecnici Commissario (anche con funzioni di Segretario Verbalizzante): Avv. Lucrezia Galano, responsabile dell’Ufficio Legale; Commissario: dott. Domenico Barbieri Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Non partecipa, come invece avrebbe dovuto, il responsabile dell’anticorruzione che di fatto è anche il responsabile degli immobili comunali. Chi è? Francesco Ciampi, il segretario comunale, ora emigrato verso altri lidi.

E poi? Epoi vennero i mesi dell’attesa e del coronavirus. Ad agosto 2018 l’aggiudicazione e l’apertura delle buste e 4 mesi dopo i pagamenti con il versamento delle somme dovute dal nuovo acquirente.

Tutte disponibili sul fondo dedicato alla manutenzione delle strade. Certe vendite dopo la confisca a volte ritornano, evidentemente.