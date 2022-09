Elezioni e demolizioni, l’avvocato Molinaro presenta una proposta di legge a Cantalamessa e Rixi (Lega)

Martedì 6 settembre, l’avvocato Bruno Molinaro, con il supporto territoriale di molte associazioni, illustrerà agli onorevoli Gianluca Cantalamessa e Edoardo Rixi, della Lega le proposte legislative più appropriate per il superamento sia del terzo condono in Campania sia la problematica legata alle demolizioni delle case di necessità.

“Un incontro molto atteso e mirato – scrivono gli organizzatori – per la complessità e delicatezza dell’argomento da trattare, per questo ci siamo avvalsi della partecipazione dell’avv. Bruno Lorenzo Molinaro, uomo di grande stima e capacità umane, e lo spessore di competenza del suo profilo professionale per mettere a conoscenza gli onorevoli della sua proposta di Legge per superare la disparità di diritto della Regione Campania difronte alla Legge, per volontà espressa dell’allora governatore del Regione Campania, Antonio Bassolino.

L’incontro si terrà martedì 6 settembre, all’Hotel “ZAMADA” di Napoli alle ore 17.00 dove si ritroveranno il sindaco di Casola, Costantino Peccerillo, per il Coordinamento Area Geografica — Napoli Sud – Monti Lattari e Penisola Sorrentina; il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, coordinamento Area Geografica Nord — Est di Napoli; il sindaco di Forio per l’isola d’Ischia, Francesco Del Deo; il sig. Domenico Esposito, in qualità di presidente dell’Associazione Popolare “Casa Mia” e il Sig. Luigi Di Domenico rappresentante del Comitato Casa Sicura “Associazione Ambiente e territorio”.