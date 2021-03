Elezioni AGAI – Rinnovata la fiducia al Presidente Avv. Vito Manna ed al Consiglio Direttivo uscente.

Lo scorso martedì 9 marzo 2021, presso i locali della Sezione Distaccata di Ischia, si sono tenute le elezioni del Consiglio Direttivo per l’anno 2021.Nessuna sorpresa sul risultato, atteso che tutti gli associati avevano già caldeggiato il rinnovo in toto del Consiglio Direttivo uscente.La pandemia di Covid-19, infatti, ha precluso lo svolgimento di qualsiasi attività, impedendo, di fatto, la realizzazione dei vari progetti programmati ad inizio del percorso associativo.

Proprio in considerazione di tale impedimento – oltre che dell’impegno comunque profuso dal Presidente e dai Consiglieri nel corso di questo difficile momento storico – gli associati hanno accolto all’unanimità la volontà del Consiglio Direttivo uscente di riproporsi ai vertici dell’AGAI, concedendogli la possibilità di realizzare quanto programmato, Covid permettendo.

“Questa elezione è stata una pura formalità in quanto l’Assemblea ha voluto riconfermare in blocco il precedente Direttivo, visto che nell’ultimo anno le nostre attività sono state forzatamente limitate a causa dell’emergenza sanitaria” – ha dichiarato l’Avv. Vito Manna, riconfermato Presidente dell’Associazione. “Abbiamo ancora molti progetti da intavolare e portare a termine, che a causa della pandemia sono stati posticipati, e speriamo di poterlo fare o comunque iniziarli entro l’anno 2021. Sono onorato di poter continuare a ricoprire la carica di Presidente dell’AGAI e farò di tutto per rappresentare al meglio gli interessi della giovane avvocatura isolana, che in questo preciso momento storico ha bisogno di un presidio giudiziario stabile ed efficiente per poter crescere professionalmente e per non rischiare di soccombere, se non addirittura scomparire, a causa della crisi economica dovuta al Covid 19. È un onere ed una sfida che accetto volentieri”.

Così come il Presidente Manna, sono stati riconfermati quindi l’Avv. Ciro Barile nella carica di Vice Presidente, l’Avv. Paolo Scarano quale Segretario, l’Avv. Stani Giaffreda quale Tesoriere, le Avvocatesse Paola Boccanfuso, Anna Di Meglio e Roberta Vaino quali Consigliere.