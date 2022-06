Elezioni 2022. Maria Grazia Di Scala: “Contenti della battaglia. Da soli contro tutti”

Siamo contenti di aver mantenuto il nostro consenso – ci ha detto a caldo Maria Grazia Di Scala – come voti di lista in proporzione alla circostanza che molti elettori non sono andati a votare e, quindi, in proporzione con la stessa proiezione che si è verificato rispetto a cinque anni fa. Abbiamo lottato da soli contro una lista molto forte, non c’è bisogno di girarci attorno. È un consiglio comunale confermato nella sostanza perché abbiamo visto che la lista democrazia e progresso mantiene più o meno gli stessi elementi che erano già stati eletti.

Alla fine, c’è l’ingresso soltanto di Elvira e Francesca Mattera, ma il dato è che comunque il 48% dei Baranesi non è andato a votare e non gradisce questa amministrazione è questo il dato sostanziale che emerge è questo.

Come commenti la non elezione di Carmelo Mattera?

La non elezione di Carmelo Mattera, diciamo io la davo, per scontata. Perché il tradimento o trasformismo non è apprezzato è stato correttamente valutato dai baranesi e dagli stessi membri della maggioranza. Perché non dimenticherò per lo stesso professore Gaudioso, mi ha ripetuto più volte chi tradisce una volta tradisce sempre, evidentemente, quindi hanno ritenuto di non premiare il trasformismo di questo soggetto.

Secondo il sindaco l’alta astensione è legata ad una numerosa iscrizione di cittadini nella lista Aire e di una nutrita popolazione di cittadini che non votano per motivi religiosi

No, no, no, no, non lo considererei proprio questo dato piuttosto un altro commento ti voglio fare.

Prego

Questa elezione segna la definitiva scomparsa dalla scena politica, dal geometra Giovanni Migliaccio. Che ha deciso di all’ultimo giorno di appoggiare il candidato Iacono in giro per le case, il geometra Pasquale Iacono, che nemmeno è stato eletto. Ha deciso di appoggiare con una mossa a sorpresa che non si aspettava nemmeno il sindaco gaudioso, la lista di maggioranza e che adesso merita la definitiva scomparsa dalla scena politica.

Voglio considerare l’ottimo risultato, di Mario di Meglio che è stato il terzo degli eletti dietro solo Raffaele Di Meglio e Sergio Buono. Ottima la prova di Virginia Di Costanzo che si è candidata per la prima volta riportando 380 preferenze, che non è cosa da poco. E in consiglio ci sarà anche Piera Di Iorio con 150 voti. Abbiamo aumentato la percentuale di quote rosa nel consiglio comunale di Barano.

Una bella affermazione anche di tutte le altre ragazze che si sono impegnate. Io le definisco ragazze, Anna di Costanzo, Caterina Ferrari, Arianna Agostino sono tutte andate tutte intorno ai 150 o voti. E sono ad un primo impegno in una elezione così difficile, senza aver mai fatto politica con candidati dell’altro schieramento che hanno promesso posti di lavoro, che hanno promesso assunzioni nell’Eav Bus e non solo, assunzioni nelle scuole, alla “Casa del Sole”. I loro, i nostri, sono tutti voti di preferenza personale che si sono conquistate, guadagnati con le loro forze.