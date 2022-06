Elezioni 2022. Enzo Ferrandino: “Risultato lusinghiero. Lavoro premiato dagli ischitani”

È stato un risultato elettorale lusinghiero perché ha premiato la coalizione che era la sintesi dell’amministrazione uscente nella sua totalità e, lo possiamo dire, a riprova del buon lavoro che è stato svolto. I soliti commentatori maligni presagivano un voto di dissenso che doveva portare all’elezione di un seggio al competitor che, poi, non c’è stato, così come il voto disgiunto è risultato veramente minimo sia in termini assoluti che percentuali rispetto al voto del 2017. Questa riprova il gradimento manifestato dalla comunità sulla mia persona e sulla sui componenti della nostra amministrazione perché sono stati promossi tutti quanti a pieni voti, penso di poterlo dire anche se non è terminato lo spoglio.

16 su 16 e senza opposizione. Non credi che sia un problema amministrare con la mancanza di contraddittorio e quanto pesa la mancanza di minoranza e s questa può essere un limite per una maggioranza.

Devo dire la verità, il problema non è un problema nel senso che secondo me la vera sfida è cercare di interpretare nella migliore maniera possibile le situazioni di contesto e, che, come amministrazione dobbiamo affrontare anche con la minoranza. Certo è chiaro, non ci dovevamo preoccupare noi, come amministrazione uscente, di generare una minoranza bensì dovevano si dovevano preoccupare coloro che nel paese hanno alimentato, una sorta di dissenso rispetto alle attività svolte dall’amministrazione. Il risultato che ne è uscito oggi testimonia che coloro che dovevano attrezzarsi non hanno avuto né materiale, nè consenso né disponibilità di uomini e di idee. Possiamo dire che siamo stati bravi in questi 5 anni. Adesso la sfida è ripeterci per questi ulteriori cinque anni.

Un impegno per i primi 100 giorni di Enzo Ferrandino?

Non mi voglio misurare sui primi 100 giorni per chi siamo un’amministrazione in corsa con tante sfide da portare vanti. Questa mattina, ad esempio, in giunta, abbiamo approvato una delibera con la quale. prevediamo un intervento di ristrutturazione per lo Stadio Mazzella e per candidarlo ad una misura del PNRR, abbiamo approvato una delibera per avviare le procedure per rimettere in sicurezza il costone, già finanziato, di Cartaromana. La nostra amministrazione, che non ha perso un solo giorno di campagna elettorale, ha continuato senza interruzione. Ci piace di essere valutati alla fine del ciclo, quindi fra 5 anni. E, fra 5 anni, i cittadini di Ischia valuteranno quello che siamo stati capaci di fare questa seconda ondata.

Dalle sue parole, sindaco, mi sembra di capire che la giunta viene confermata?

Vedremo se la possiamo aggiustare. Se la dobbiamo, eventualmente, confermare questo lo valuteremo insieme agli amici della coalizione. Così com’è, l’abbiamo allestita in prima battuta ed è figlia del quadro di riferimento dell’amministrazione uscente.

Sembra che il consiglio comunale sia confermato per tutti e 16 e che non ci siano grandi esclusi.

Al momento (intorno alle 20 di lunedì, ndr) sembrerebbe di no. Però, chiaramente, dobbiamo aspettare le ultime risultanze.”