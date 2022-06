Elezioni 2022. Dionigi Gaudioso: “Un grande risultato che condivido con tutti”

È un grande risultato – esordisce un compiaciuto Gaudioso -, che condivido con la mia Giunta, il gruppo di maggioranza e il mio staff. Devo ringraziare tutti quelli che nei cinque anni ci hanno dato fiducia e hanno lavorato sodo. Oggi gli elettori non solo ci hanno confermato la loro preferenza, ma hanno espresso ancora un maggior consenso rispetto all’altra volta. Sappiamo che confermare l’ottimo risultato precedente non è cosa da poco. Nei cinque anni di mandato abbiamo iniziano molte opere – ricorda il confermato Sindaco di Barano – e qualcuna di queste è stata addirittura completata. I cittadini di Barano hanno apprezzato il mio lavoro e alla fine le urne ci hanno dato ragione”.

Questa elezione ha definitamente consacrato il ruolo di Dionigi Gaudioso politico, senza altre figure di sostegno.

“Dopo questi 5 anni è emerso. Sono stato in grado, in questi cinque anni, di prendere decisioni anche importanti e, in alcuni periodi, sono stato costretto a decidere da solo. Ricordo il periodo dalla pandemia, vissuto tra paura e tensione, ma credo che ne siamo usciti alla grande. I cittadini hanno risposto positivamente ed io avevo capito, fin da subito, che poteva arrivare questo risultato importante. L’ho detto in tempi non sospetti, prima di iniziare questa campagna elettorale difficile. Ho sentito, davvero, l’affetto dei cittadini nei miei confronti. Addirittura, anche tante persone che non mi hanno mai votato mi hanno manifestato simpatia”.

Dionigi è anche il Sindaco “dipendente”, visto che osserva quasi un orario di lavoro, al pari degli impiegati…

“Abbiamo fatto un lavoro importante. Ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche ai cittadini, che in 5 anni sono mancato solo 20 giorni e sono stato presente dalle 8 del mattino fino alle 20.00. Un lavoro importane e di grande presenza – sottolinea – per essere vicino alle esigenze dei miei concittadini. I risultati sono arrivati e sono contento”.

Gaudioso ha condotto una campagna elettorale dai toni bassi, senza attacchi agli avversari, ma incentrata sul rispetto e sul mettere in evidenza quanto fatto nel corso del mandato.

“Ho cercato in tutti i modi di portare avanti la mia campagna elettorale sugli argomenti – conferma – soprattutto perché ne avevo tanti da rivendicare e spiegare ai miei elettori. Ho provato a smentire solo alcune polemiche ma non ne ho voluto alimentare di nuove. Avevo detto che non avremmo lasciato nulla di intentato e così è stato”.

Quale è l’impegno per i primi 100 giorni del mandato-bis?

“Sicuramente è arrivato il momento di tornare nella nostra sede comunale di Barano centro. I lavori devono terminare perché, da ormai un anno e mezzo, soffriamo a Piedimonte in una sede non adatta ad essere un municipio. Il primo luglio inizia il trasloco per ritornare nella nostra sede ordinaria. A giorni deve partire anche il concorso per i vigili urbani. Dobbiamo completare tutto e partire, perché abbiamo bisogno di integrare l’organico del comando di polizia locale per garantire sicurezza e ordine pubblico” conclude Gaudioso.