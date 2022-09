ELERENT contro il comune di Ischia: “nessun sequestro di monopattini”

Gli amministratori della E.G. srl, hanno richiesto una rettifica nel merito del comunicato stampa della Polizia Locale di Ischia.

Al direttore del quotidiano IL DISPARI: Facendo riferimento all’articolo pubblicato in data 27/08/2022 dal titolo “MONOPATTINI “ABUSIVI” E ALTRO, IL RESOCONTO DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE DI ISCHIA” riteniamo necessario evidenziare come i monopattini riferibili alla nostra società, pur essendo stati appresi dalla Polizia Municipale benché rinvenuti fermi, in sosta, in zone adibite a parcheggio, non sono stati oggetti di alcun atto di sequestro, tanto è vero che nessun provvedimento è stato elevato contro la nostra società.

Ci preme evidenziare che la E-Go s.r.l., esercente del’App ELERENT, operante nel campo della sostenibilità, ha da tempo conseguito le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività sull’isola di Ischia, ed in particolare dal comune di Casamicciola dal quale sono partiti i mezzi poi rilasciati dagli utenti sul territorio del comune di Ischia, ove non è stata esercitata alcuna ulteriore attività di impresa. Vi saremo grati se vorrete pertanto operare la necessaria rettifica, attesa l’erroneità dei dati riportati nell’articolo citato. Cordiali saluti E.g. s.r.l. gli amministratori”