FranaCasamicciola. Eleonora Sirabella, la prima vittima

Eleonora era una persona gentile, allegra, simpatica e garbata. Spesso mi fermavo per dare un’occhiata ai nuovi arrivi del negozio dove lavorava come commessa e, tra una chiacchiera e una risata, finivo per comprare sempre qualcosa di carino. Era una brava venditrice, discreta e onesta. Una ragazza genuina e solare. Una giovane donna nel fiore dei suoi anni migliori. È la prima vittima accertata di questa terribile giornata” usiamo le parole di Monica Hernandez per raccontare la prima vittima accertata della strage di Casamicciola. Una strage che non ha ancora svelato tutto il suo dramma e tutta la sua ferita.

Eleonora, 31 anni, dispersa fin dai primi momenti con il compagno, Salvatore Impagliazzo, è stata riconosciuta presso l’obitorio dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno verso le 22 di sabato 26 novembre. Per ore, però, il suo corpo era stato identificato come una donna extracomunitaria. Un’altra dispersa.

L’abitazione di Eleonora è tra le 10 che al “Rarone” non ci sono più. La furia del fango dell’Epomeo ha travolto e trascinato via tutto quello che trovava davanti: case, uomini, donne, bambini. Una strage.

Per conoscere un po’ di più Eleonora ecco due ricordi

Manuela Schiano: Gli anni più belli, quelli delle scuole, dei compiti a casa e degli appuntamenti del coro nella parrocchia del nostro amato Don Franco. Le risate, le tantissime risate insieme…il karaoke a casa e gli scherzi che ci facevano divertire tanto. Quando capitava di rivederci ritornavamo ragazzine e ci raccontavamo la vita. Sempre solare, sempre sorridente un raggio di sole. Mai avrei pensato a tutto questo!!! Ele sei tu una parte bellissima e importante della mia infanzia, per sempre nel mio cuore

Monica Ercole: “Ciao piccolo angelo, oggi hai spezzato il cuore di molte persone e anche il mio, mancherai a tutti! Ci siamo conosciute sulla tua splendida isola che oggi ti ha strappato via, ci conoscevamo da un anno subito ci è stata quell’intesa e la nostra amicizia è diventata intensa in pochissimo tempo anche se non ci si vedeva sempre. Oggi come ieri voglio ricordarti sempre con il tuo splendido sorriso, una ragazza pronta a tutto e sempre molto disponibile ….hai lasciato un grande vuoto in tutti quelli che ti conoscevano! E oggi non ci resta vivere con i tuoi bellissimi ricordi e i meravigliosi, anche se piccoli momenti trascorsi insieme. Dovevamo vederci per poterci salutare, ricordo ancora che eri molto dispiaciuta e che volevi vedermi prima che andassi via dalla tua isola, purtroppo non abbiamo fatto in tempo il destino è stato così crudele e oggi ti ha portato via!”