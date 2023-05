El pasillo de honor | #4WD

Tranquilli, non ho cominciato anzitempo a riparlare del Napoli e dello scudetto. E non lo farò neppure oggi a titolo acquisito, come promesso, astenendomi fino all’ultima di campionato.

Quel che mi piace sottolineare, però, è un episodio di calcio che -penso- abbia colpito un po’ tutti, lanciando un monito di pacificazione e solidarietà sportiva che va oltre la rivalità, anche atavica, tra due società e/o tifoserie.

Nel turno di campionato in cui viene dato dello “zingaro” a Vlaovic dai soliti ultras razzisti bergamaschi e in attesa di sapere se il suo cartellino giallo dopo la squallida rincorsa dell’arbitro Doveri verrà graziato come successo di recente a Lukaku e non a Koulibaly qualche anno fa, mi sono imbattuto per la prima volta in quello che gli iberici definiscono “el pasillo de honor”.

Non conoscevo questa pratica nell’ambito sportivo, ma quando all’inizio di Napoli-Fiorentina sono stati inquadrati i giocatori della Viola che facevano da cordone su due lati all’ingresso in campo dei neo-campioni d’Italia al “Maradona”, i quali hanno ricambiato con sorrisi e tanti “cinque”, mi si è letteralmente accapponata la pelle.

Le tifoserie campane e toscane non si amano di certo e non è un caso che tra le mie tantissime trasferte italiane proprio il “Franchi” è tra gli stadi dove sono andato di meno, causa la scarsissima ospitalità dei frequentatori indigeni e degli addetti alla sicurezza che sovente gli tengono bordone, penalizzando sistematicamente i soli sostenitori avversari ancorché paganti. Ma una società che consente ai propri giocatori, magari in barba a quel che ne penseranno quelli della Fiesole o della Ferrovia, di schierarsi pubblicamente per onorare l’avversario di sempre vincitore del campionato, dimostra una visione del calcio e dello sport in generale che merita ben più di un semplice plauso.

E non se ne risenta Pirlo, quando dichiara che a lui, con la Juventus, in nove anni un onore del genere non è mai stato concesso: forse, un giorno, diventare un tantino più umili e onesti con sé stessi e con gli altri potrebbe anche cominciare a pagare.