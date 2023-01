Ejarque incontra cittadini e addetti ai lavori di Ischia: si discute del “piano strategico”

Dopo il rinvio a causa delle note vicende di Casamicciola, il comune di Ischia riprende gli incontri con il manager Josep Ejarque a cui l’Amministrazione ha deciso di affidare lo studio e la realizzazione del Piano strategico di sviluppo e marketing turistico di Ischia 2023-2026, ovvero una strategia condivisa per la trasformazione del modello turistico di Ischia, migliorandone la qualità dell’offerta turistica, allungando la stagionalità e sviluppando una nuova competitività in modo congiunto.

Ejarque ha già fissato la mission:

«Considerare lo sviluppo turistico di Ischia come motore per lo sviluppo economico locale, in grado di affrontare le sfide del futuro che il turismo oggi impone, di posizionare un’offerta concreta e di qualità sul mercato turistico, in modo equilibrato e responsabile, per garantire il benessere del turista». Trattandosi di una strategia condivisa è fondamentale che ciascuno sia disponibile a fare la propria parte. Ecco perché Ejarque incontrerà nuovamente gli addetti ai lavori e i cittadini di Ischia in una due giorni intensa. Mercoledì e giovedì il manager spagnolo sarà sull’isola e incontrerà in appuntamenti diversi gli albergatori, altri addetti ai lavori e i cittadini.

In particolare l’incontro con i cittadini è in programma giovedì 12 gennaio presso la Biblioteca Antoniana di Ischia a seguito della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 e nella quale Ejarque farà il punto della situazione sullo stato dei lavori al termine del completamento della fase preliminare di studio. All’incontro con i cittadini possono partecipare tutti coloro i quali sentono di poter avanzare una proposta o un contributo e per chi non potrà essere presente o per chi volesse lasciare una propria opinione è stato aperto un blog sul quale condividere la propria opinione (il LINK ftourism.it/ischia-futuro-turismo/ )