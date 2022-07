Ejarque, il valore della scelta “singola”

Enzo Ferrandino ha messo la prima pietra per una rivoluzione importante. E lo ha iniziato a fare da solo. In questi anni, purtroppo, la certezza che non si può lavorare insieme con i vari comuni è sempre più forte. E’ una circostanza constante e continua. E nessuno se ne esca con la “cagata” del Comune Unico (quanto mai necessario, ovvio!) o con altre scemità: è una questione politica. Di pesi e di poteri.

L’esempio serrarese di Cesare Mattera che bloccava le iniziative di Caruso o Irene basta a spiegare la dinamica politica. Chiarito questo fattore, semplice e scontato, veniamo al dato importane: Enzo Ferrandino ha affidato al Prof. Josep Ejarque la redazione di un piano di sviluppo turistico del comune di Ischia. Una mossa che non può che essere accolta con favore.

Fino ad oggi, i vari incompetenti locali (e qualche volta i fidanzati di qualcuna di loro che aveva qualche interesse diretto) hanno parlato e detto, oggi c’è qualcuno che ha fatto la differenza e ha mosso il primo passo nella direzione giusta. Enzo Ferrandino ha fatto bene. Ha scelto con qualità e visione. Ha scelto oggi per i prossimi 5 anni (non di più). Nel 2027 saremo costretti a rivedere tutto e realizzare un nuovo step, se siamo fortunati a non doverlo fare prima.

Ischia parte da sola. Il comune di Ischia torna ad essere locomotiva dell’isola e segna una netta divisione in quelle che sono le dinamiche turistiche. Certo, ora vedremo, leggeremo e sentiremo le più assurde analisi sulla scelta da “solista”, ma il dato unico è che è una scelta giusta.

La stessa scelta con gli altri sindaci sarebbe “costata” decine di riunioni, summit, valutazioni sul chi, sul come e sul dove. Intermezzi e interventi dei più disparati inutili (personaggi locali e pseudo esperti di casa nostro) con consenso elettorale che affollano i nostri comuni

Una scelta che chi scrive non può che ricevere con gioia e con un piccolo di orgoglio personale pensando che precisamente 10 anni fa ne avevamo proposto o suggerito (con stile, ovviamente) l’adozione. Forse, chi lo sa, eravamo semplicemente “avanti”. Dieci anni fa.

Ischia sta facendo sul serio o, almeno, ha fatto la prima mossa. La vera sfida, però, sarà quella di non lasciare isolata la delega al “turismo”, ma amalgamarla anche altre “deleghe” per rendere efficace il lavoro di Josep Ejarque oltre il marketing e applicarlo su tutta la sfera aziendale e imprenditoriale che conta nel sistema turismo dell’isola d’Ischia.