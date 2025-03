“Ei fu siccome immobile”, Bernasconi deve fare presto per il debito ASSE

Ei fu siccome immobile”, ma solo fino al 5 maggio, termine ultimo entro cui il Commissario ad acta Dott. Antonio Bernasconi dovrà presentare la relazione finale sull’adempimento del giudicato. Il caso riguarda il mancato pagamento di un debito di € 255.003,86 che l’ASSE – Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana deve alla Curatela Fallimentare della Eurowaste S.r.l., somma ripartita tra i Comuni consorziati di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Nonostante i ripetuti ordini di pagamento, nessun trasferimento di fondi è ancora avvenuto.

Il Tribunale ha già anticipato la possibilità di trasmettere gli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per accertare eventuali responsabilità per danno erariale o altre violazioni da parte degli enti coinvolti.

Il contenzioso e l’iter giudiziario

La vicenda trae origine dal mancato pagamento di un credito della Eurowaste S.r.l., riconosciuto con decreto ingiuntivo del 2001. Nonostante una precedente sentenza del TAR (n. 858/2019) che ordinava all’ASSE di adempiere, il pagamento non è stato effettuato. A fronte di questa inottemperanza, è stato nominato un Commissario ad acta, inizialmente individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, poi sostituito, con ordinanza n. 7267/2021, dal Dott. Antonio Bernasconi, Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di Ischia.

Il Commissario si è insediato il 29 novembre 2024 e ha deliberato l’iscrizione della somma dovuta nel bilancio di liquidazione dell’ASSE, ripartendo il debito tra i Comuni consorziati con € 102.001,54 a carico del Comune di Casamicciola Terme, € 102.001,54 per il Comune di Lacco Ameno e € 51.000,77 per Serrara Fontana. Ha quindi inviato una richiesta ai Comuni affinché provvedessero al trasferimento dei fondi entro 30 giorni, ordinando che il pagamento alla Curatela Fallimentare della Eurowaste S.r.l. avvenisse entro cinque giorni dalla ricezione delle somme. Tuttavia, alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025, è stato confermato che nessun trasferimento di fondi è stato effettuato dai Comuni in favore dell’ASSE, rendendo necessario un ulteriore intervento del TAR per chiarire l’ambito dei poteri del Dott. Bernasconi.

Le disposizioni del TAR e il ruolo del Commissario ad acta

Alla luce del mancato adempimento da parte dei Comuni, il TAR ha chiarito che il Dott. Antonio Bernasconi ha la facoltà di agire direttamente nei confronti degli enti locali inadempienti. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati, come quelli espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3759/2023, secondo cui: “L’art. 2615, comma 2, c.c. rende responsabili anche i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. […] L’obbligazione grava quindi non solo sul consorzio, ma anche direttamente sugli enti che ne fanno parte.”

Il TAR ha quindi stabilito che il Commissario ad acta possa sostituirsi ai Comuni nel predisporre gli atti necessari al trasferimento dei fondi e nel procedere al pagamento del credito della Curatela fallimentare. La Corte ha ribadito inoltre che: “Il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato.” (Cons. di Stato, A.P. n. 8/2021)

Inoltre, il TAR ha sottolineato che la responsabilità dei Comuni consorziati per i debiti dell’ASSE deriva dal principio di solidarietà passiva, come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui: “Il consorzio, nel contrarre con i terzi, opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l’obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia assunta nel loro interesse.” (Cass. n. 6569/2020)

Obblighi e scadenze per il Commissario ad acta

Il TAR ha fissato un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la conclusione delle operazioni di esecuzione del giudicato, specificando che il Dott. Bernasconi deve portare a termine il suo incarico senza ulteriori proroghe e presentare una relazione sulle attività svolte entro il 5 maggio 2025.

Se l’inadempienza dovesse persistere, il TAR valuterà la possibilità di trasmettere gli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, affinché vengano esaminate eventuali responsabilità per danno erariale o altre violazioni di legge da parte degli enti coinvolti.

Il TAR ha rinviato la discussione alla camera di consiglio del 24 luglio 2025 per monitorare lo stato di attuazione delle proprie disposizioni. La decisione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’affermazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, assicurando che i creditori possano ottenere quanto loro dovuto anche in caso di resistenze da parte delle amministrazioni pubbliche.

Questa ordinanza ribadisce che i Comuni consorziati non possono sottrarsi alle loro responsabilità economiche e che il Dott. Antonio Bernasconi, in qualità di Commissario ad acta, ha il potere di agire direttamente per garantire l’adempimento del giudicato.