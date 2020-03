Ehi tu, milionario italiano… | #4WD

Mi verrebbe da scrivere ancora delle tante contraddizioni e delle incapacità dimostrate all’insegna del Coronavirus in questi giorni, a vario titolo, da gente comune, imprese, addetti ai lavori e istituzioni; o ancora della totale assenza delle termorilevazioni, nei giorni di sabato e domenica scorsi, per i passeggeri in partenza da Pozzuoli e Porta di Massa (non so se dal Beverello sia accaduto lo stesso, anche se oggi da lì erano regolarmente effettuate). Vero, Letizia?

Tuttavia mi rendo conto che, gioco forza, anche i miei 4WARD degli ultimi giorni hanno costantemente toccato l’argomento #Covid19, per cui nonostante “Italia Zona Protetta” e #iorestoacasa, entrati in vigore da oggi con il DPCM annunciato e firmato dal Premier mio omonimo, preferisco allontanarmene, almeno per un attimo. Così, giusto per non diventare monotematico, anche perché contento della notizia dell’uscita del “paziente 1” lombardo dalla terapia intensiva dell’Ospedale di Codogno.

Sono rimasto molto colpito, invece, sui principali quotidiani nazionali, dal messaggio a pagamento pubblicato ieri dall’UNHCR, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, che esordiva così: “QUESTO E’ UN APPELLO AI 1700 ITALIANI CON UN PATRIMONIO PERSONALE SUPERIORE AI 100 MILIONI DI EURO!”, proseguendo poi con un invito a donare cifre utili a raggiungere la somma di dieci milioni per far fronte all’emergenza umanitaria nel soccorrere un milione di siriani in fuga dai bombardamenti.

Orbene, con tutto il rispetto per la nobile causa, trovo inquietante, specialmente in un momento del genere in cui anche l’economia mondiale cola a picco, che un’organizzazione di tale importanza, ancorché spinta da un obiettivo indiscutibilmente nobile, abbia avuto bisogno di un dato estremamente sensibile per rendere ancor più mirata, per non dire inquisitoria, la propria raccolta fondi. Un mezzo che, con tutto il rispetto, non è giustificato dal fine (e credo neppure dalla Legge) e che, a mio giudizio, non coglierà affatto nel segno. Anzi…