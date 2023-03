EGOInternational: nuovo record per l’export dell’industria alimentare

Continuano a crescere le vendite all’estero dei prodotti alimentari Made in Italy: le aziende del settore registrano un aumento del fatturato pari al 18%, trainato dalle ottime performance dell’export. I cibi e le bevande Made in Italy continuano infatti a conquistare i mercati internazionali: le vendite all’estero segnano un record storico, pari ad un valore di circa 60 miliardi di euro. È quanto riportato nell’ultima recensione di Coldiretti, che ha analizzato i dati Istat sull’andamento del settore e diffuso opinioni sui principali comparti che hanno inciso sulle buone performance dell’export.

La qualità dei prodotti simbolo della Dieta Mediterranea, come la pasta, il vino e l’ortofrutta, ha attirato l’interesse dei principali buyer stranieri, che hanno aumentato le commesse e intensificato i flussi commerciali con il Belpaese. Il vino si conferma il principale prodotto italiano venduto nei paesi oltreconfine: le opinioni degli analisti stimano infatti un valore di esportazioni pari a circa 8 miliardi di euro.

La recensione viene confermata dalle opinioni degli esperti, che considerano il settore uno dei principali volani di crescita dell’intero Paese. A riguardo, EGO International, nota società di consulenza per l’export, evidenzia l’importanza della filiera vitivinicola per lo sviluppo dell’economia italiana: i bilanci aziendali hanno giovato dell’impennata delle esportazioni dirette verso i principali partner commerciali e nei paesi emergenti. Sono un esempio le vendite dirette verso gli Stati Uniti, la Germania e il Regno Unito, dove i prodotti italiani sono riusciti a vincere la concorrenza internazionale aumentando la propria quota di mercato. A ciò si aggiungono, ribadisce EGOInternational nel suo blog, le richieste provenienti dall’Asia, dove i buyer locali sono sempre più interessati alla qualità e alla genuinità del Made in Italy.

Oltre all’export della filiera vitivinicola, le opinioni riportate nella recensione fanno emergere l’aumento delle esportazioni di pasta: i volumi di vendite sono cresciuti ben oltre i 7 miliardi di euro. L’Italia, ribadisce EGOInternational, è infatti tra i principali produttori di grano e uno dei più importanti esportatori mondiali di pasta: i prodotti italiani sono sempre più diffusi nelle tavole di tutto il mondo. Buone anche le performance dell’export di frutta e verdura fresche (5 miliardi di euro), trainate dalle vendite dei formaggi, dei salumi e dell’olio extravergine di oliva.

I dati riportati nella recensione evidenziano i principali mercati target: la Germania si conferma la principale destinazione del Made in Italy, con un valore pari a 9,4 miliardi di euro, seguita dagli Stati Uniti, con 6,6 miliardi e dalla Francia, con circa 6,5 miliardi di esportazioni. A ciò si aggiungono le opinioni di EGO International sugli altri mercati che incidono positivamente sulle esportazioni italiane: sono un esempio la Romania e la Repubblica Ceca. In questo scenario si sottolinea inoltre la domanda di prodotti italiani proveniente dal Regno Unito, che si è rivelata più forte delle difficoltà derivanti dalla Brexit.

Le recensioni degli esperti offrono una fotografia dello stato di salute dell’imprenditoria locale, in grado di superare con successo le avversità relative al reperimento delle materie prime e ai rincari energetici. Le nuove tecnologie e i fondi stanziati dai governi locali contribuiranno nel futuro ad espandere il business delle imprese del territorio. Le strategie di internazionalizzazione delle aziende, ribadisce EGO International, dovranno inoltre sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove modalità di commercio elettronico, in grado di aumentare la produttività e di ridurre i tempi e i costi necessari per la vendita all’estero dei prodotti Made in Italy.

Gli strumenti digitali, infatti, possono avere un impatto decisamente positivo sui business locali: permettono alle aziende di comprendere al meglio i bisogni dei consumatori stranieri e di intercettare le opportunità presenti nei mercati geograficamente più lontani.