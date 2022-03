Effetto Sandokan. Isidoro lascia: Barano avanti con Mennella

Sarà Ciro Mennella a portare a termine il campionato del Barano. Isidoro Di Meglio nella serata di lunedì ha comunicato alla società di non poter garantire una presenza giornaliera sul campo per sopraggiunti impegni lavorativi. Il tecnico ischitano passerà alla direzione di una prestigiosa struttura alberghiera che richiede una dedizione diversa rispetto all’attuale impegno, pur non semplice.

Il presidente Massimo Buono ha preso atto delle esigenze di Di Meglio e s’è messo al telefono per trovare una soluzione. Dopo un tentativo, non riuscito, con Giovanni Iovine (coerente con quanto risposto ai vertici societari del Real Forio due settimane fa), il club bianconero ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Ciro Mennella che conosce bene il gruppo avendolo allenato per un certo periodo quando Di Meglio era in quarantena e perché già tesserato allenando le giovanili. Mennella conosce l’ambiente come pochi essendo stato il collaboratore sia di Peppe Monti che di Gianni Di Meglio. Dopo un discorso alla squadra nello spogliatoio, Isidoro ha lasciato il “Don Luigi Di Iorio” insieme al fratello collaboratore Francesco.

La squadra, prima di riprendere l’allenamento, ha chiesto la presenza del presidente Massimo Buono, giunto un paio di minuti dopo un energico faccia a faccia tra due calciatori, di cui uno trattenuto a fatica da diversi compagni. «Prima ci ha chiesto di rimanere qui, di lottare fino alla fine, e poi se ne va», la frase che avrebbe fatto perdere le staffe al più navigato compagno. «Abbiamo compreso le esigenze del mister, le parti si sono lasciate in maniera serena, di comune accordo – ha detto Massimo Buono mentre il gruppo era in campo –. Buon per lui per questo nuovo impegno lavorativo. Mennella per noi è una garanzia perché conosce bene l’ambiente. Alla squadra chiedo di dare il massimo per concludere il campionato nel migliore dei modi».

LA NOTA – Al termine dell’allenamento, la società bianconera ha diramato un comunicato con cui spiega la separazione con Di Meglio. «La Asd Barano Calcio comunica a tutti gli organi di informazione che per sopraggiunti motivi di lavoro molto impegnativi, il mister Isidoro Di Meglio non potrà garantire la presenza costante agli allenamenti e alle gare fino alla fine della stagione. Per questo motivo e in tutta serenità le parti di comune accordo hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro. A Isidoro la società augura di riuscire a togliersi le soddisfazioni che merita in questa nuova avventura lavorativa, soddisfazioni che purtroppo il campo non è riuscito a dare nonostante le meritasse. La squadra è stata affidata a mister Ciro Mennella tecnico valido e uomo di fiducia della società che avrà il compito di portare a termine la stagione calcistica».

ISIDORO – Sabato pomeriggio Isidoro Di Meglio aveva commentato la partita di Ercolano, rammaricandosi per alcune decisioni arbitrali contrarie. Nulla che lasciasse trasparire quanto poi realmente verificatosi nella serata di lunedì. Anche perché nelle ultime interviste, l’ex tecnico bianconero aveva dichiarato che il Barano se la sarebbe giocata fino alla fine contro tutti, con lo stesso impegno, senza fare regali. «La mia decisione è dettata innanzitutto da un problema di carattere lavorativo – dice mister Di Meglio in serata –. C’è stata una situazione lavorativa che si è creata da poco e che mi costringeva a dedicare meno tempo alla squadra. Tuttavia si sono verificate alcune situazioni all’interno della squadra che era difficile da gestire (possibile il riferimento ai calciatori scontenti di non ricevere il rimborso spese, ndr). Il lavoro richiedeva una presenza maggiore e da qui la decisione di farmi da parte».

Di Meglio lunedì sera ha fatto una proposta alla società, ovvero una sua presenza part time. «Avevo proposto una soluzione del genere (anche perché la squadra ha pochissimo da chiedere al campionato, ndr) ma la società ha deciso di continuare con una conduzione a tempo pieno. Purtroppo non potevo garantire una presenza costante, avrei potuto presenziare una o due volte alla settimana».

Isidoro Di Meglio già due mesi fa aveva deciso di andare via, poi fu convinto dalla squadra a ritornare sui suoi passi. «Allora si aspettavano dei rinforzi – chiosa Di Meglio – che poi arrivarono quando era un po’ tardi».