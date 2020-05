Effetto Covid19. I Giardini Poseidon riapriranno nel 2021. Per il 2020 aperta solo la spiaggia

I Giardini Poseidon, questa estate, non apriranno. Ad annunciarlo è l’azienda tramite il proprio profilo Facebook.

“Cari ospiti ed amici dei Giardini Poseidon Terme, la situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria generata dall’imprevista diffusione del covid 19, ci costringe, nostro malgrado, a rinviare l’apertura del parco termale al prossimo anno 2021. Siamo però lieti di comunicarvi che invece riaprirà prossimamente lo stabilimento balneare esterno al parco, non appena saranno ultimati i necessari lavori di ripristino delle strutture e delle zone esterne danneggiate dalle violente mareggiate di quest’inverno. A breve Vi comunicheremo la data ufficiale di riapertura. Arrivederci, quindi, certi della vostra comprensione e di poterci riabbracciare presto con l’affetto di sempre.”

Un ulteriore colpo alla nostra economia in questo post-lockdown. Ci vuole la politica! Ora più che mai! Come nel caso del Mezzatorre. Servono imprenditori ischitani e non chi ha la mangiatoia bassa altrove!