Effetto Covid. Il Miramare a Sant’Angelo non riaprirà

Dopo i grandi parchi termali e i resort di lusso anche il Miramare di Sant Angelo non riaprirà. Meta d’elezione della cancelliera tedesca Angela Merkel, vanta una lunghissima storia di successi ed affermazioni nel campo alberghiero e dell’accoglienza. Sul mercato dal 1930 questa estate, non apriranno. Ad annunciarlo, è l’azienda tramite il proprio profilo Facebook.

“ Carissimi ospiti, dopo lunghe riflessioni abbiamo deciso di rimandare l’apertura del Miramare Sea Resort alla prossima stagione. Ci dedicheremo alla ristrutturazione della nostra struttura, per presentarla a tutti voi l’anno prossimo nel suo pieno splendore di hotel a 5 stelle!”. Una chiusura, questa, annunciata già lo scorso 11 maggio. Come per il Mezzatorre, una chiusura a metà: “Abbiamo comunque buone notizie – continua – per chi vuole ancora godersi le vacanze ad Ischia quest’estate! “I nostri Hotel Apollon Club e Thermal Park & Spa Aphrodite Apollon apriranno ufficialmente il 19 giugno! Siamo lieti di garantire a tutti i nostri ospiti un soggiorno completamente sicuro, nel rispetto delle norme sociali, sanitarie e igieniche.”

Un ulteriore colpo alla nostra economia in questo post-lockdown e da scelte politiche scellerate. Ci vuole la politica! Ora più che mai!