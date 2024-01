Effetto 110, Giosi cambia comandante dei Vigili e IV Settore

Arriva da Afragola il nuovo comandante dei vigili del comune di Casamicciola Terme. Un settore, questo, inflazionato dalle assunzioni post sfiducia e che a Casamicciola, nonostante il l’impegno di Salvatore Di Noto Morgera, ha bisogno di una rivoluzione vera e propria. E Giosi Ferrandino ha puntato sull’ufficiale 64 enne che arriva dal comune di Afragola. Una sfida nella sfida e, forse, il primo vero “comando” dopo, appunto, Afragola e Casandrino.

Con il decreto numero 61, il sindaco di Casamicciola gli ha conferito ai sensi dell’art.110 comma 1 tuel 267/2000, l’incarico di tempo pieno e determinato di Funzionario incaricato della Elevata Qualificazione (ex cat. D) dell’Area VA “Vigilanza” coincidente con la Posizione Organizzativa. Un incarico, nelle more di un riassetto organizzativo, conferito fino al 31.12.2024 salvo proroga e che potrà essere revocato per ragioni organizzative e produttive, in seguito all’accertamento di risultati negativi o all’accertamento dell’inosservanza delle direttive impartite. Il dott. Balsamo, infatti, è stato scelto dalla short list aggiornata in queste ore.

Altro cambio o cambiale, se vogliamo, è il conferimento che Giosi ha decretato con il decreto numero 60 per la dottoressa Ciaramaglia Marianna.

Alla Dottoressa, esponente della famiglia Pisani, e classificata “prima dei non assunti” nel concorso per part-time a tempo indeterminato, il sindaco ha conferito ai sensi dell’art. 110 comma 1 tuel 267/2000, l’incarico a tempo pieno e determinato di Funzionario incaricato della Elevata Qualificazione (ex cat. D) dell’Area IVA Demografica coincidente con la Posizione Organizzativa. Anche per la Ciaramaglia, il presente incarico, nelle more di un riassetto organizzativo, è conferito fino al 31.12.2024 salvo proroga e potrà essere revocato per ragioni organizzative e produttive, in seguito all’accertamento di risultati negativi o all’accertamento dell’inosservanza delle direttive impartite.