Edo Messina torna a Berlino: sarà ospite di “HOR”

Edo torna a Berlino e lo fa in modo davvero importante.

“Giovedì – ci dichiara – ritornerò nella città capitale della Techno mondiale e come ogni volta, è sempre più emozionante! Sarò ospite ad HÖR, uno show che tratta specificatamente musica Techno industriale e sperimentale.

Questo posto, che ricorda quasi una vecchia stanza ospedaliera, è situato nel in un quartiere a sud-est di Berlino chiamato Neukölln, famoso perché è una delle aree più creative ed hipster della capitale tedesca. HÖR è uno show creato da un gruppo di giovani ragazzi berlinesi che in pochissimo tempo è diventato famoso in tutto il mondo, contando all’incirca 50.000 follower tra Facebook, Instagram e YouTube.

Ammetto che non è stato assolutamente semplice riuscire ad entrare in questo show, difatti sono stato contattato a Dicembre per poi ricevere la prima data disponibile a Marzo.

Sarà un’ora molto intensa dove ascolterete vari generi musicali, dall’ambient all’industrial, passando dalla Techno fino ad arrivare al puro Noise.

Questa volta, porterò letteralmente un pezzo di Ischia con me. Ma non posso dirvi altro, per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi!

Detto questo vi rinnovo l’invito nell’ascoltarmi e guardarmi, giovedì 5 marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:00, in diretta sulla mia pagina Facebook, vi allego qui il link (https://www.facebook.com/edomessinadj/) oppure su quella di HÖR (https://www.facebook.com/hoerberlin/).”