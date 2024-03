Editoriale. Il caso di Antonella e le parole del marito: le domande e i fatti che non quadrano!

Ritorno sul caso di Antonella, magari ripetendomi, perché l’ultima intervista del marito, Domenico Raco, a “Chi l’ha visto” ha riaperto il dibattito e ha formato, ancora un volta, dei pesanti interrogativi che non trovano risposta.

“In mezzo non abbiamo nulla – ha detto Raco ai microfoni di Chi l’ha visto -. O almeno non che io conosca. Poi, magari, stanno avanzando (immagino si riferisca alle indagini dei Carabinieri). Però io non so nulla di quello che è successo ed è questo che voglio sapere.

Quello che mi interessa sapere. E’ iniziata purtroppo è finito in questo modo già lo sappiamo, ma in mezzo perché non sono riuscito a trovarla? Perché non l’abbiamo aiutata? Si poteva aiutare? Si poteva salvare? Io questo voglio sapere perché mi sento un fallito. Una cosa è rientrare e sapere che mia moglie era già morta, ma rientrare e sapere che è stato in vita dieci undici giorni, in cui l’ho cercata e siamo andati in giro amici, familiari, forze dell’ordine, volontari, elicotteri, droni, cani. Non credo che una casalinga nelle sue condizioni sarebbe capace di beffare tutti quanti.”

Questa è la prima parte dell’intervista rilasciata alla trasmissione RAI preferita dalla famiglia Raco e che ha il monopolio della vicenda. Al netto di questo particolare che dopo analizzeremo meglio, emergono con forza le domande che si pone il marito di Antonella.

“Perché non l’abbiamo aiutata? Si poteva aiutare? Si poteva salvare?” Parole che suonano stonate e che non possono essere accolte senza porsi una seconda domanda. Questa vicenda non ci è stata chiara fin dal primo momento, fin dal primo annuncio della scomparsa diffusa dopo due ore dal quel famoso sabato 17 febbraio alle ore 12.17.

Chi si preoccupa della scomparsa di un caro che sparisce per due ore? La risposta che ci siamo dati è che una risposta può arrivare solo da chi conosceva il rischio che si poteva correre. Chi si chiede, ancora oggi, se “poteva aiutarla”? Non entreremo nelle dinamiche familiari e teniamo lontane ogni diceria, ma chiedersi come mai “una casalinga nelle sue condizioni”, così come la descrive il marito, non abbia ricevuto aiuto prima dei fatti, sembra legittimo.

Poi Raco, continua sempre a Rai 3: “Questo è il mio pensiero e colgo l’occasione di evitare di fare allusioni a ogni cosa. La mia famiglia ha bisogno un po’ di rispetto per il dolore che stiamo attraversando e le mie figlie hanno anche bisogno di un po’ di tranquillità. Niente assalti dei giornalisti sotto casa. evitiamo”.

Cioè, per capire, i giornalisti sotto casa no e dentro sì? Perché i giornalisti di “Chi l’ha visto” hanno diritto a speculare sul dolore di quella famiglia (perché quello fa Chi l’ha visto!) e gli altri no? Qualcosa non torna.

Questa evidente discriminazione non si capisce davvero!

Raco poi aggiunge: “Io per quello mi sono rivolto a voi, era aiutare Antonella. Il solito appello che ancora oggi è valido. Se qualcuno sa, o ho visto qualcosa. contatti le forze dell’ordine. Aiutateci a capire cosa è potuto succedere a Antonella in questo arco temporale, in questi undici giorni. E’ possibile che se fosse in giro nessuno l’abbiano notata, no non ci credo”

E ora veniamo ai fatti che non quadrano.

Da un mese, i Raco, per quello che emerge, hanno affidato la loro ricerca della verità solo a selezionati soggetti nazionali. Soggetti nazionali lontani dal territorio, che non conoscono le vicende, che vivono da esterni e che hanno pochi contatti con la realtà nella quale viveva Antonella. Soggetti che, è evidente, per la loro esclusiva, filtrano tutto quello che si dice e si mormora. Dicerie e voci che, tuttavia, restano tali! In mezzo, poi, ci sono i fatti che non tornano.

Il primo dettaglio, di non poco conto, è la mancata nomina di un consulente di parte durante l’autopsia. Di questo già ne abbiamo scritto. Questo aspetto che avrebbe permesso alla famiglia di sapere, da subito, i dettagli più importanti sulla morte di Antonella, è anche quello che avrebbe permesso, domani, di avviare iniziative legali quando l’inchiesta avrà i suoi sviluppi. La faccio breve, se il pubblico ministero appena ricevuto la consulenza del proprio consulente, ad esempio, archivierà il fatto come suicidio e allontanamento volontario, nessuno potrà ribattere. Un buco grande in questa storia che, senza troppi peli sulla lingua, si collega alla decisione di cremare Antonella.

L’altro aspetto che non convince i più attenti è la mancata nomina di un legale della famiglia che operasse nel foro di Napoli. Uno che, ad esempio, si recasse dal Pubblico Ministero che indaga, che fa istanze, che chiede di visionare il fascicolo e che sollecita. E’ notorio che gli avvocati di Ischia fanno la spola, anche una volta a settimana, dal titolare del fascicolo e chiedono informazioni o producono memorie.

Se è vero che bisogna luce sugli 11 giorni di buio in cui Antonella non si è trovata, è anche vero che queste domande sorgono dopo il ritrovamento del corpo della donna. In bella vista e a pochi passi dall’ultimo presunto contatto con la donna.

L’ultima considerazione, che potrà sembrare più che rude, è quella sull’appello che pone il marito: “Se qualcuno sa, o ho visto qualcosa. contatti le forze dell’ordine. Aiutateci a capire cosa è potuto succedere a Antonella in questo arco temporale, in questi undici giorni”. Un appello vano. Sappiamo che il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica è contro ignoti per il reato di “istigazione al suicidio” e questa fattispecie di reato, è evidente, vedrebbe il primo che parla come indagato. Questo è il dettaglio più importante di questa storia e quello che fa calare il velo più spesso su tutta la vicenda.

Le domande che non hanno risposta sono tante. E non sono legate solo ai giorni tra il 17 e il 28 febbraio 2024.