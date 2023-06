Editoria. Vincenzo Agnese lascia Nuvola TV, arriva Gaetano Ferrandino

Chi lo fa una volta, lo fa anche due. E anche tre. Poche novità dal cambio di direzione della tv foriana. Gaetano Ferrandino ha replicato lo schema usato contro Mauro Iovino e, grazie all’amicizia con l’editore Cutellese, ha scalzato dalla direzione della TV, Vincenzo Agnese.

Lo stesso Agnese lo ha comunicato: “CIAO, NUVOLA! Finisce la mia bellissima esperienza con Nuvola Tv di cui non sono più direttore responsabile. Mi aspetta, infatti, una nuova importante sfida, in un settore diverso e ambizioso. La proprietà ha ritenuto di cambiare la guida di Nuvola Tv. Nel 2018, al Topless, davanti ad un caffè e ad appena 23 anni mi fu data fiducia senza condizioni e io, tra lo scetticismo di tanti, promisi che saremmo ben presto diventati leader dell’informazione isolana prima sul web e poi anche sul digitale terrestre. É l’utenza che stabilisce il gradimento del servizio e quindi non posso giudicare se il lavoro fatto sia stato positivo o meno, ma sono certo che in questi anni abbiamo provato e ho provato a fare qualcosa di diverso dagli altri, sicuramente sbagliando in tanti casi ma mai volutamente e con secondi fini”.

“La neutralità – scrive il direttore defenestrato dal suo editore che non gli ha dato neanche l’onore dell’ultima puntata -, la disponibilità, l’educazione, il rispetto e l’informazione responsabile senza pensieri personali sono sempre stati principi inderogabili. Sarebbe impossibile sintetizzare tutti i momenti più emozionanti e belli vissuti in questi anni. Sicuramente il racconto della pandemia, le elezioni di Lacco Ameno, il racconto della tragedia di Casamicciola, il racconto dello sport sono tutti momenti che resteranno indelebili nei miei ricordi. Momenti non solo seri, ma anche quelli divertenti come quando ho lanciato, in diretta, una penna verso la regia per richiamare l’attenzione non sapendo di essere inquadrato. Tutto é stato possibile grazie alla fiducia della proprietà e grazie ai collaboratori, prevalentemente giovanissimi, su cui ho potuto contare e che oggi sono miei amici. A loro – che non mi credevano – ho sempre ricordato che tutti sono importanti ma nessuno é indispensabile”.

“Alla nascita molti – conclude Agnese – ci davano spacciati in poco tempo, gli stessi che oggi hanno bisogno di NUVOLA TV per poter provare di valere ancora qualcosa dopo anni di pressioni. La vittoria più grande é proprio questa. Avrei tanti ricordi da condividere, ma lascio a tutti coloro che ho incrociato in questo percorso il proprio ricordo positivo e, perché no, anche negativo. Il giornalismo resta la mia più grande passione e sono certo che non finirà qui. Intanto tuffiamoci in questa nuova avventura. Grazie ancora a Tommaso Cutellese che ha avuto fiducia in me e soprattutto a quella Nuvola Tv che sentirò sempre mia e che tanto ha contribuito a rendermi ciò che oggi sono.”