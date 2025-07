Editoria, Italpress sbarca in Azerbaigian e sigla accordo con AnewZ

La cerimonia della firma si è svolta alla presenza dell’ambasciatore italiano a Baku, Luca Di Gianfrancesco.

“Italpress sta continuando il suo percorso di internazionalizzazione – afferma il direttore Gaspare Borsellino – e l’accordo di oggi a Baku è sicuramente una tappa importante di questo sviluppo all’estero. Grazie alla partnership con AnewZ, giovane e dinamica realtà editoriale dell’Azerbaigian, possiamo contare su importanti contenuti video e multimediali di una vasta ed interessante area geopolitica”.

Molto soddisfatto dell’accordo anche il direttore generale esecutivo di AnewZ, Rufat Hamzayev: “Sono veramente molto contento e orgoglioso di questo accordo con l’agenzia Italpress che fa seguito ai recenti accordi con importanti partner come Reuters, CCTV e altre agenzie di stampa internazionali. Oltre allo scambio di contenuti video e testuali – conclude Hamzayev – abbiamo in programma con i colleghi dell’agenzia Italpress anche delle co-produzioni video e attività comuni nell’ambito della formazione e della dissemination dei nostri contenuti”.

“Penso che sia uno sviluppo molto importante per entrambe le agenzie di stampa – afferma l’ambasciatore Luca Di Gianfrancesco -. AnewZ è un’agenzia relativamente giovane che è stata istituita in Azerbaigian l’anno scorso in vista dello svolgimento della conferenza sul clima COP29, proprio con l’obiettivo di sviluppare maggiori sinergie con controparti di altri Paesi. Dal punto di vista di Italpress credo che sarà una partnership sicuramente fruttuosa per aprire una finestra su un Paese di crescente interesse per l’Italia, e su una regione che sta tornando di grande attualità alla luce anche degli sviluppi e degli accadimenti di questi ultimi mesi”.

– Foto AnewZ –

(ITALPRESS).