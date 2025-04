Edilizia e impianti al top tra i 100 premiati di “Legalità & Profitto”

ROMA (ITALPRESS) – C’è ancora un 17% degli imprenditori italiani che considera la legalità come una palla al piede: e nei sondaggi anonimi, lo confessa candidamente. Ma la buona notizia è che il restante 83% degli imprenditori invece ritiene che rispettare scrupolosamente leggi e regole varie sia comunque doveroso e anzi, secondo un terzo delle opinioni, sia una risorsa competitiva.E’ una delle notizie emerse a Roma nel corso della cerimonia di dibattito e premiazione in Senato di “Legalità & Profitto Award”, il premio annuale organizzato da Economy Group con il Patrocinio del Senato della Repubblica, la partnership tecnica di Rsm Italia e numerose partecipazioni autorevoli: dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto alla senatrice Paola Mancini, dal Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano Eugenio Fusco all’avvocatessa Iole Anna Savini, specialista nella regolamentazione 231 e past-president di Transparency International Italia a Carmelo Carbotti, responsabile strategic marketing di Banca Ifis. Al centro, quattro case histories emblematiche dell’impegno delle imprese per la legalità: quella di Pippo Callipo, imprenditore calabrese del tonno, che ha saputo sfidare le mafie; o come anche quella di Start Italia, azienda di ristrutturazioni edilizie di Comacchio, o di Cpm gestioni Termiche di Recanati o de Il Metodo by Effetto Domino, azienda romana di formazione.Le notizie sulla sensibilità delle imprese ai valori della legalità sono state il cuore della relazione presentata da Carlo Berruti, ricercatore di Gpf Inspiring Research cui Economy Group ha affidato la ricerca. Altra parte saliente della mattinata la premiazione con una pergamena di 50 delle 100 aziende premiate.Due i settori predominanti, nell’elenco delle premiate: l’edilizia e il facility management, ma anche la formazione. I primi due sempre protagonisti di gare e appalti; il terzo, altamente suscettibile al valore della reputazione.Tra gli spunti dei vari speaker, la senatrice Mancini, esperta di problemi del lavoro, ha sottolineato “il forte nesso tra legalità e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro”; Carbotti ha sottolineato come una banca guardi con maggior favore, quando deve decidere di erogare o meno un finanziamento a un’azienda dotata di rating; Iole Anna Savini ha sottolineato “l’alto valore metodologico delle procedure ex legge 231, impegnative ma efficaci nell’ottimizzare la prevenzione gestionale dei comportamenti scorretti delle imprese”; Eugenio Fusco invece ha messo in evidenza come la vigilanza contro i possibili comportamenti illeciti “non debba mai declinare pur non asfissiando di controlli superflui il sistema”.Si va verso la nascita della Community delle imprese di legalità & profitto, con l’obiettivo di lavorare a un programma di cultura d’impresa.Ed ecco l’elenco dei premiati fisicamente presenti alla cerimonia in Senato: Adecco Formazione S.R.L. Milano (Mi); Agenzia Formativa D. Alighieri S.R.L. Lendinara (Ro); Ahrcos S.P.A Bologna (Bo); Ambrosetti Group S.R.L. Fiuggi (Fr); Antinozzi S.R.L. Conca Della Campania (Ce); Asja Energy S.B.R.L. Torino (To); Beccaceci S.R.L. Mosciano S.Angelo (Te); Burke & Burke S.P.A. Francavilla Al Mare (Ch); C.P.M. Gestioni Termiche S.P.A. Terni (Tr); Caruso Costruzioni S.P.A. Milano (Mi); City Green Light S.R.L. Vicenza (Vi); Coswell S.P.A. Argelato (Bo); D’angelo Antonio S.R.L. Castel Frentano (Ch); Ecoindustria S.R.L. Giano Dell’umbria (Pg); Ecosud S.R.L. Pisticci (Mt); Edil San Felice S.P.A. Nola (Na); Edildovi S.R.L. Napoli (Na); Elettrovit S.R.L. Ottaviano (Na); E.P.M. S.R.L. Fiorenzuola D’arda (Pc); Erreffe Progetti S.R.L. Matera (Mt); Esseco S.R.L. Trecate (No)F.Lli E. E C. Barattelli S.R.L. L’aquila (Aq); Frangerini Impresa S.R.L.U. Livorno (Li); Gangi Impianti S.R.L. Gangi (Pa); Gaspari Gabriele S.R.L. Ascoli Piceno (Ap); Gencantieri S.P.A. Magenta (Mi); Graphite S.R.L. Napoli (Na); Gravili S.R.L. Galatone (Le); Gruppo Ingegneria S.R.L. Bologna (Bo); I.T. S.R.L. – Innovazione E Tecnologie S. Pietro Al Tanagro (Sa); Iniziative Bresciane S.P.A. Breno (Bs); Italiana Facility Management S.P.A. Roma (Rm); Italtractor Itm S.P.A. Valsamoggia (Bo); Oliva Costruzioni E Servizi S.R.L. Napoli (Na); Randstad Hr Solutions S.R.L. Milano (Mi); Renovalo S.P.A. Società Benefit Roma (Rm); Security Service S.R.L. Roma (Rm); Silea S.P.A. Valmadrera (Lc); Sirce S.P.A. Genova (Ge); Sistec S.R.L. Molfetta (Ba); Sitalcea S.R.L. Pavia (Pv); Sivi S.R.L. Castelverde (Cr); Società Edilizia Tirrena S.P.A. La Spezia (Sp); Talent Solutions S.R.L. Milano (Mi); Time Vision Società Coop. A R.L. Castellammare Di Stabia (Na); Tre Più Impresa S.R.L. Brescia (Bs); Uomo E Ambiente S.R.L. Torino (To); Valeo Farma Spa Termini Imerese (Pa) Vimar S.P.A. Marostica (Vi); Vivai Antonio Marrone S.R.L. Melito Di Napoli (Na); Woom Italia S.R.L. Noci (Ba)

– foto ufficio stampa Economy Group –

(ITALPRESS).