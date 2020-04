Edilizia, a febbraio in netto calo la produzione

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2020 l’Istat stima che l’indice della produzione nelle costruzioni diminuisca del 3,4% rispetto a gennaio 2020, un marcato calo dopo il considerevole aumento registrato il mese precedente.

Nella media del trimestre dicembre – febbraio la variazione della produzione nelle costruzioni rimane positiva, crescendo del 3,2% rispetto al trimestre precedente.

Su base annua, l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni mostra un aumento dello 0,7%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2019) diminuisce dello 0,3%.

“Nonostante il calo congiunturale registrato a febbraio, che compensa solo parzialmente la forte crescita del mese precedente, l’indice destagionalizzato della produzione si mantiene su un livello elevato rispetto a quello medio dello scorso anno – spiega l’Istat -; resta positiva anche la variazione congiunturale su base trimestrale. In termini tendenziali, a febbraio si registrano variazioni mensili deboli, pur se di segno opposto, sia per l’indice grezzo che per quello corretto per gli effetti di calendario. Sempre su base tendenziale, l’indice cumulato per il primo bimestre del 2020 risente del risultato particolarmente positivo rilevato a gennaio”.

(ITALPRESS).