Edicola. Testa gialla, cuore blu. Dannatamente bella!

Qui tutti muti a mezzanotte: Centro Storico, Via F. Di Lustro, Via E. Di Lustro, Corso F. Regine, Via Matteo Verde, Piazza Luca Balsofiore, Piazza Matteotti e Piazza San Leonardo. Altrove musica fino alle 2.00. Della serie: “Forio non è solo il tratto di strada tra il Soccorso e il porto turistico”