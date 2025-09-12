Edicola. Parco urbano tra polveri & minacce

IL CASO: Pisani e l’errore sulle ville: Casamicciola non rinasce con le illusioni

L’APERTURA: Parco urbano tra polveri & minacce. Residenti denunciano atteggiamenti intimidatori e comportamenti arroganti da parte del cantiere: invece di scuse e dialogo, solo pressioni e tensioni quotidiane

LA STORIA: Ivan Aiello: la vocazione come prossimità. Il cammino verso il sacerdozio tra fede, famiglia e comunità

SERIE D: Ischia, due gare e nessun gol. Ferrante: “Basta timidezze, ora serve personalità”

ECCELLENZA: Real Forio:. Sanchez e Manna: “Bene il gruppo. Testa al Grazzanise”