giovedì, Settembre 4, 2025
Edicola. Padre Mario Lauro lascia Ischia

Redazione Extra
«Con me l’affetto della mia gente, a Torre del Greco una nuova sfida». Dopo tre anni alla guida del convento di Sant’Antonio, il frate francescano si congeda dalla sua comunità: «Tristezza per la partenza, ma gratitudine per il cammino vissuto insieme. Ora una nuova esperienza nello spirito dell’obbedienza»

