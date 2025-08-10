domenica, Agosto 10, 2025
Edicola.FORIO E' NO TRASH

Redazione Extra
Redazione Extra
Stani Verde blocca lo spettacolo di Rita De Crescenzo al Bingo: “Forio non apre le porte a tutto”. La replica della tiktoker: “Sindaco vergognati. Ci vediamo in tv a settembre”

IL CASO: Igea a Casamicciola, ricostruzione privata senza pace a Piazza Bagni…

LA SVOLTA: Barano, stop alla “discarica” nel terreno a Via Piano

SOCIETA’: San Lorenzo a Ischia: tra le stelle cadenti e l’apertura serale del Museo Epomeo

SPORT: ischia, Martino e il girone G: “Competitivo e affascinante. Conto sull’energia dei tifosi”

Autore

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

