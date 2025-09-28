domenica, Settembre 28, 2025
Edicola. Fondi, la prima infornata

di Redazione Extra
IL CASO: Un attacco informatico ha cancellato documenti e atti. Forio, supporto esterno per la protezione dagli hacker

L’APERTURA: FONDI, LA PRIMA INFORNATA. Nove decreti a Casamicciola, uno a Barano. Coincidenze di palazzo: la prima infornata di fondi finisce al “cerchio magico”

SOCIETA’: Tesori d’Ischia: la storia dello stemma del Comune di Ischia

SERIE D: Ischia, sfida “ripartenza” a Roma. Contro il Lodigiani non si può sbagliare

ECCELLENZA: Real Forio, Incanta con il gol di Yeboah, poi spreca regalando al Pomigliano un pari che sa di beffa

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

