Edicola. Davide: underdog per Forio

Una celebrazione legata ad eventi lontani che è difficile ma non impossibile far comprendere ai giovanissimi e che oggi assume un significato particolare. Il richiamo all’art. 11 della Costituzione e il perseguimento della pace a tutti i costi. «E’ impensabile che ancora oggi, dopo le devastanti esperienze di guerra del secolo scorso in particolare, ascoltiamo e leggiamo di azioni di guerra perpetrate ai danni di intere comunità»