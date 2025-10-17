venerdì, Ottobre 17, 2025
Edicola. Criticità statiche, chiude il Comune

di Redazione Extra
Indagini del Demanio sulla vulnerabilità dell’edificio. Lacco Ameno, chiusa la sede comunale

Il processo “la Siena” slitta ancora: tutto rinviato al 27 novembre 2025

Rubriche. I pionieri dimenticati di Casamicciola

