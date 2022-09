EcoFlow Delta Pro: il miglior generatore per non restare mai senza energia

Per chi ha voglia di avere sempre i propri dispositivi carichi, soprattutto in caso di emergenza, è bene affidarsi ad una power station portatile EcoFlow Delta Pro. Le power station sono dei generatori alimentati a batteria che consentono di ricaricare apparecchi elettronici sia domestici come i frigoriferi sia personali come cellulari e computer, e non solo; infatti, sono disponibili diversi modelli che si differenziano per alcune caratteristiche. Scopriamo insieme il modello sopraindicato.

Power station portatile: modello Delta Pro

La power station portatile EcoFLow DELTA Pro è stata la best inventions del 2021. Si è posizionata sul podio grazie alle sue caratteristiche e al suo utilizzo: versatile, comoda e sicura. È un dispositivo compatto, quindi non ingombrerà, e facilmente trasportabile grazie alle ruote posizionate sul retro.

È una power station pensata e realizzata soprattutto per uso domestico grazie alla capacità della batteria di 3,6 kWh espandibile fino a 25 kWh. Ogni dispositivo domestico, quindi presente nella propria abitazione, potrà essere ricaricato con notevole facilità, anche grazie alla possibilità di poter integrare la Delta Pro con i circuiti della propria casa tramite un semplice pannello Smart Home. È il modello ideale anche per fornire energia di riserva alla rete qualora si dovesse verificare un’interruzione improvvisa di corrente.

Con la power station portatile EcoFlow Delta Pro si avrà la possibilità di caricare davvero ogni tipo di dispositivo, motivo per cui è sicuramente migliore rispetto ad un normale power bank o rispetto ad un generatore a carburante, ovvero quelli tradizionali. Infatti, si posiziona al primo posto quando si tratta dell’uscita CA, con ben 3600 W si possono alimentare elettrodomestici energivori, come appunto i frigoriferi o asciugatrici. Però, nel caso in cui dovesse esserci la necessità di voler avere maggior energia, ad esempio per ricaricare un dispositivo di grandi dimensioni o per qualsiasi altro impiego, si potranno combinare 2 unità insieme tramite il pannello Smart Home, così facendo si otterrà il doppio della potenza, ovvero 7600 W.

La Delta Pro ha ottenuto la coccarda come miglior invenzione del 2021 grazie anche alla rapidità nella ricarica; infatti, è tra i generatori più veloci presenti sul mercato. Si potrà ricaricare attraverso 6 metodi. Si posiziona sul podio anche per la possibilità di ricaricarla tramite una stazione per veicoli elettrici; inoltre, consente di poter eseguire delle ricariche multiple attraverso un’ulteriore combinazione tra i metodi di ricarica rapida di 6500 W.

Tutte queste caratteristiche portano non solo ad avere un prodotto utile in diverse occasioni che garantirà sempre di non rimanere a secco di energia, soprattutto in casa, ma risulterà estremamente utile anche per abbattere i costi in bolletta, quindi da un punto di vista economico. Infatti, essendo un dispositivo pensato e realizzato per avere una gestione intelligente dell’energia, consentirà di avere dei prezzi più bassi a fine mese.

La power station EcoFlow Delta Pro rappresenta, quindi, il futuro nel settore della tecnologia per alimentazione portatile. È un prodotto all’avanguardia che offre non solo sicurezza, ma dà anche la possibilità di diventare indipendenti sul piano energetico. Si avrà a portata di mano, letteralmente, tutta l’energia di cui si avrà e si ha bisogno.

La casa produttrice del modello Delta Pro ha deciso di voler soddisfare proprio tutti, motivo per cui nella famiglia Delta ci sono altri modelli che si differenziano tra loro per alcune caratteristiche dovute alle specifiche tecniche, campi di utilizzo e dimensioni. Vediamoli insieme.

Modello Delta Max

La sorella maggiore, ma solo per dimensioni, è la power station Delta Max. Si presenta con un corpo imponente ed è in grado di sprigionare tanta energia. L’unità si espande fino a 6 kWh grazie alle batterie supplementari intelligenti. È un modello pensato e realizzato per fornire energia in qualsiasi situazione, da quelle quotidiane a quelle di emergenza, punto forte della Delta Max.

Tra le specifiche tecniche non soffre dal punto di vista della ricarica, grazie alla possibilità di poter combinare la ricarica CA con lo Smart Generator della stessa casa produttrice si potrà ottenere estrema velocità di ricarica che può raggiungere anche i 3600 W; di base, è in grado di caricare dallo 0 all’80% in 1 ora.

Grazie alle sue grandi dimensioni, il modello Delta Max è in grado di alimentare tutta quella gamma di dispositivi che richiedono grande potenza, quindi sono piuttosto energivori come il frigorifero, l’asciugatrice, etc. È dotata, inoltre, della nuovissima tecnologica X-Boost che le permette di gestire con facilità apparecchiature fino a 3000 W.

Il pezzo forte della sorella maggiore è la possibilità di essere collegata ad un massimo di 2 pannelli solari da 400 W per fornire una velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800 W. Proprio per questo viene anche definita un generatore solare portatile.

Modello Delta mini

Continua l’albero genealogico della famiglia Delta con la “piccola” Delta mini. Anche per questo modello in particolare, la dicitura “mini” si riferisce alle dimensioni ridotte che la rendono, di conseguenza, anche la più leggera e maneggevole. Questo è il chiaro esempio di come si possa portare con sé, ovunque si voglia, l’energia.

Nonostante il corpo sia piccolo, l’uscita dell’unità Delta mini arriva fino a 1400 W per gestire al meglio il 90% degli elettrodomestici che si hanno a disposizione. È dotata di diverse porte per consentire di ricaricare fino a 9 dispositivi; inoltre, dal punto di vista della ricarica, grazie alla tecnologia X-Stream, sarà in grado di raggiungere il 100% in 1.6 ore, un tempo notevolmente ristretto se si paragona alle altre power station in commercio.

River mini

Oltre alla famiglia Delta, riesce a farsi largo anche il modello River mini. Tanta potenza sempre a portata di mano. È un modello pensato per tutti coloro che hanno bisogno di ancor più maneggevolezza e trasportabilità; infatti, può essere anche inserita nel proprio zaino. Sicuramente, si dovrà rinunciare a qualcosina, ma nulla di così eccessivo se si pensa che ogni power station deve essere acquistata per soddisfare le proprie esigenze.

La River mini è comunque in grado di accontentare tutti. Ricarica rapida fino all’80% in appena 1 ora, riesce ad alimentare da 5 a 7 dispositivi. Insomma, niente male per un modello che si tiene bene in una mano. A prescindere dal dispositivo, è bene sempre ricordare che tutti hanno lo stesso obiettivo: non farvi restare mai senza energia.