Eccoli, i fiorellini! E anche un altro “uccellino” | #4WD

C’è per caso ancora qualcuno che abbia il coraggio di dirmi che tiro gratuitamente e ingiustamente le cuoia ad Enzo Ferrandino e i suoi, prevedendo malignamente certe sue scelte amministrative più che discutibili? O forse anche Voi, pian pianino, Vi state rendendo conto della totale inadeguatezza di questo modo balordo di gestire il nostro Comune che, in quanto “comune”, rappresenta quel che è di tutti?

Nei giorni scorsi, avevo terminato il mio 4WARD dal titolo “Tornano le luminarie, in attesa dei fiorellini” con una considerazione breve ma facilmente collegabile a quanto Vi sto raccontando oggi: “E non meravigliateVi se poi, già a cavallo dell’Immacolata ma di certo a ridosso della primavera, Ischia Servizi comincerà, su ordine di Enzo, a piantumare quei fiorellini coloratissimi e tanto cari all’attuale primo cittadino di Casamicciola nei dieci anni in cui è stato alla guida di Via Iasolino.”

Non c’è stato bisogno di attendere l’Immacolata! Eccolo, in via Pontano, l’ultimo parto dell’amministrazione comunale di Ischia: una struttura circolare in pietra (una pietra che, ovviamente, nulla ha a che fare con la tradizione e l’architettura che ci riguarda) a mo’ di seduta e fioriera, ornata al centro con tanti ciclamini multicolore e un arbusto (dalla foto che mi hanno inviato non riesco a riconoscere se si tratti di un oleandro o altro), fa bella mostra -si fa per dire- lungo il marciapiede che scende verso il Miramare e Castello. A meno di due metri, quel che resta dello spazio di piantumazione del vecchio oleandro mai più rimpiazzato.

Sul ritorno dei fiorellini non credo di dover dire altro che risulti più eloquente dell’immagine descritta e della pochezza di questi interventi e dei loro autori a palazzo. Ma un pensiero è doveroso: quale dovrebbe essere la funzione di quella seduta? Offrire un po’ di riposo ai passanti stanchi? O forse favorire l’ammirazione della più grande opera-disastro giacente sotto sequestro proprio lì difronte e il cui culmine è scaturito esattamente un anno fa dall’incapacità relazionale e amministrativa di Enzo Ferrandino e compagni?

Intanto, rispetto a questi spettacoli inverecondi, il Paese tace! Così come tutti tacciono, escluso me, dinanzi al fatto che quando “La Dolce Sosta” è chiusa, pedoni e disabili in carrozzella sono costretti più di quando è aperta a percorrere una quindicina di metri in piena strada. E pensare che un altro “uccellino” mi ha riferito che la sala retrostante dove il bar è sempre esistito potrebbe presto subire un cambio di destinazione, a seguito di quelli che sarebbero stati i recenti investimenti immobiliari della famiglia del sindaco. Poco mi importa quel che stiano facendo o meno i parenti di Enzo in casa propria e di tasca propria; ma su quel suolo pubblico, invece, un po’ di chiarezza in più non guasterebbe. Vero, maggioranza inetta e silente?