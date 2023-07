Ecco Omar Boussada, un altro colpo del Real Forio firmato Amato

Il Real Forio 2014 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2023-24 di Omar Boussada. Ancora un grande colpo di mercato del club biancoverde che puntella il reparto difensivo a disposizione di mister Angelo Iervolino con un giocatore di grande qualità. Boussara è un difensore centrale (nato a Napoli il 28.01.1999) dalla notevole stazza fisica (è alto 1 metro e 84) e bravo nel giocare di anticipo, è veloce ed interpreta le gare con grande determinazione. All’occorrenza può essere impiegato anche come esterno basso.

Importanti le soddisfazioni ottenute da Boussada nel suo percorso calcistico nonostante la giovane età (a gennaio ha compiuto 24 anni). Il volto nuovo ha, infatti, vinto il campionato di Eccellenza con il Portici, club con il quale ha inoltre collezionato oltre 70 presenze in Serie D. Successivamente Boussada si è legato al Vico Equense, mentre nell’ultima stagione ha indossato la casacca del Savoia Calcio.

Più che il microfono, lui preferisce far parlare il campo. Tuttavia Boussada esprime tutta la sua soddisfazione per l’avventura in biancoverde: “Ringrazio la società, il direttore Manna e mister Iervolino per la fiducia che proverò a ripagare con il mio impegno e dando sempre il massimo in occasione dei vari impegni stagionali. Sono davvero contento di far parte del progetto biancoverde e sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni” L’operazione portata a termine dal Direttore Sportivo Vito Manna ha visto la partecipazione dello studio BFB Management, ed in particolar modo dell’agente Francesco Verusio. Benvenuto al Real Forio 2014, Omar