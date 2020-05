Ecco l’ordinanza numero 46: Italia e Campania aprono, solo le isole del Golfo restano chiuse

Nessun alleggerimento alle misure restrittive anzi. Le isole restano ancora off limits. È sta infatti pubblicata l’ordinanza n.46 appena firmata dal Governatore della Campania Vincenzo De LUca. Il suo contenuto si commenta da solo. Italia e Campania aprono dopo due mesi di quarantena, solo le isole del Golfo di Napoli restano chiuse. Ischia resta chiusa.

Ecco l’ultima misura regionale che ci riguarda nel merito del COVID-19. E’ del 9 MAGGIO.

Si tratta delle “Disposizioni in tema di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole“ con la “conferma dell’obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte la aree pubbliche e aperte al pubblico“.

Leggiamo insieme l’humus del disposto trasmesso tra l’altro dall’Unità di Crisi della Regione Campania quale ulteriore misura per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare su ingressi e spostamenti l’ordinanza prevede per le isole:

“ Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero:- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza dicontrollare gli sbarchi;- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazionidi Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;- obbligo della prenotazione online;- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire icontrolli;- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed altest rapido Covid-19;- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiorea 37,5°C;- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo“.

Spostamenti infraregionali

Nel merito degli spostamenti infraregionali è altresì fatto “divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza dicontrollare gli sbarchi;- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dallestazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire icontrolli;- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, incaso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiorea 37,5°C;- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo”