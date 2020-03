Ecco le prime auto segnalazioni dei rientrati tutti in auto isolamento

Ida Trofa | Centralini in tilt, numeri verdi presi d’assalto e, per farsi rispondere al telefono sia dal’ASL che dalle autorità è un impresa più di quanto lo sia al momento quella di far circolare un italiano in Italia. Ufficialmente, a Casamicciola Terme c’è stata un’auto segnalazione. Una donna rientrata da Milano per ricongiungersi alla famiglia di origine ha segnalato alla Polizia Municipale il suo rientro con l’ultimo treno utile disponibile. Idem a Lacco Ameno. Qui a segnalarsi è stato un pescatore recatosi in svizzera per un lutto familiare che al rientro, dopo aver parte al rito funebre, ha fatto scalo dal paese della Alpi a Milano per prendere il treno diretto a Napoli. Altri due foriani hanno comunicato il loro ritorno dalla grande zona arancione e hanno scelto l’auto isolamento così come due cittadini del comune di Ischia che, ieri hanno notiziato la loro presenza.

Tutti stano bene, sono asintomatici e in costante contatto con Asl e medici di famiglia, resteranno in isolamento volontario per 15 giorni. Sono questi i casi registrati che, di sicuro, aumenteranno nelle prossime ore.

Rizzoli,tre casi al vaglio. Protocolli sanitari in affanno, tantissime le richieste

Sale il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Campania ma non nel’ASL NA 2 Nord, e soprattutto, a Ischia. In ogni caso continuano ad arrivare le richieste di test e controlli a domicilio, così come le richieste di assistenza al Rizzoli. Sono tre, attualmente, i casi al vaglio e sottoposti alle verifiche per il contagio da COVID-19.

Tre pazienti tenute sotto osservazione, tutte assistite nelle stanze di contumacia allestite negli spazi disponibili presso il presidio Anna Rizzoli, tra tenda pre triage, stanza di contumacia nel reparto OBI e nel reparto di Rianimazione. I pazienti sottoposti a tampone ieri sono in condizioni stabili e dovranno essere sottoposte, altresì, ad accertamenti radiologici per un controllo della situazione polmonare.

In ogni caso sono tantissime, quasi non si contano più le richieste di assistenza tanto che i protocolli sanitari sono andati in tilt e non si riesce a rispondere con celerità e tempestività alle tante richieste. Ci vuole più tempo per le visite, per i tamponi e per avere gli esiti degli stessi. Si stima che le richieste di assistenza aumenteranno ancora. Anche i centralini sono sovraffollati e ottenere risposte è arduo.

L’Avviso dei Sindaci isolani per chi proviene dalle zone rosse

Il sindaci isolani, nei modi più disparati, avvisano che tutti i soggetti provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, e Venezia ed in ingresso nei comuni del territorio della Regione Campania a far data dal 07.03.2020 e fino al 03.04.2020 hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente. Pertanto si avvisa di sottoscrivere il questionario collegato alla necessità di auto dichiararsi facendolo poi pervenire al protocollo del Comune di appartenenza, preferibilmente mezzo canale telematico o mail.