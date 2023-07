Ecco le deleghe: Giosi si tiene il “meglio”. Scettro di vice a Carotenuto, bene gli altri

Gaetano Di Meglio | Il sindaco di Casamicciola ha firmato i decreti di delega agli assessori e ai consiglieri comunali al fine di calibrare i carichi di lavoro, concedere a tutti un po’ di visibilità e consentire alla macchina amministrazione di poter aver dei punti di riferimento certi.

Chi incassa maggior fiducia e maggior vetrina è, sicuramente, il vicesindaco Antonio Carotenuto. Oltre agli impegni e ai pesi che servono per seguire gli impegni di Giosi Ferrandino, all’assessore esterno il primo cittadino ha conferito una serie di deleghe che lo mettono nelle condizioni di poter incidere, sul serio, su quello che è Casamicciola oggi.

All’Assessore Vicesindaco Avv. Antonio Carotenuto, infatti, Giosi Ferrandino ha conferito la delega a “Bilancio, Tributi e Programmazione Economica”; sono, altresì, conferite al nominato assessore deleghe nelle seguenti materie: Pianificazione strategica per lo sviluppo del territorio; Infrastrutture e trasporti; Affari legali; Fondi PNRR; Trasporti servizio pubblico da piazza e NCC; Agricoltura – caccia – pesca. Un combinato disposto che accende un grosso riflettore sulle potenzialità delle deleghe. Ora l’avvocato Carotenuto è alla prova del nove. Deve decidere solo da dove iniziare. E c’è l’imbarazzo della scelta.

All’assessore Barbieri Ignazio, invece, è conferita delega ai “LAVORI PUBBLICI”. Per Ignazio può continuare il pellegrinaggio al santuario delle Querce per la “grazia” ricevuta. Barbieri, inoltre, si occuperà anche di Edilizia scolastica; Demanio; Politiche dello sport; Fiere e mercato (ognuno ha il suo tallone d’Achille che crede, invece, sia bacchetta magica); Pubblica illuminazione.

All’assessore Dott.ssa Loredana Cimmino, è conferita delega alla PUBBLICA ISTRUZIONE. La professoressa Cimmino, inoltre, si occuperà anche di Politiche ambientali, Riforestazione e parchi, Ripascimento degli arenili e Rapporti con Anci, Ancim e Ancot. Per la Cimmino un mix di deleghe che le consentono di avere il giusto palcoscenico operativo. E, magari, anche la possibilità di intercambiarsi con Antonio Conte che le potrà dare man forte e suggerimenti sulle deleghe meno specifiche.

All’assessore Ilaria Ferrandino, è conferita delega alla RICOSTRUZIONE. Una delega pesantissima per la new entry della giunta. È evidente che il primo cittadino abbia voluto premiare anche l’impegno (spesso reso vano dai Pirulli di turno) di papà Arnaldo. Un banco di prova per Ilaria Ferrandino che, come tutti i banchi di prova, o le permetteranno di decollare (che è quello che le auguriamo) o, invece, di fare i conti la dura realtà delle cose. Inoltre, l’assessore Ferrandino si occuperà anche di Energie e fonti rinnovabili, Pari opportunità, Informatizzazione e digitalizzazione dell’ente, Gemellaggi.

I CONSIGLIERI

La seconda parte delle deleghe, quelle affidate ai consiglieri comunali, vanno prese con il beneficio dell’impegno. Giosi ha dimostrato che i consiglieri possono “decidere”. L’esempio, nefasto per i cittadini, ad esempio è stata la gestione dello sport ad Ischia con Ottorino Mattera. Ma restiamo a Casamicciola.

Il Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Mattera, si occuperà di “TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE” ovvero di Eventi e spettacoli; Manutenzione; Patrimonio; Ufficio CAS e assistenza alla cittadinanza; Suolo pubblico.

Il consigliere comunale Giovanni Barile, si occuperà di “DECORO URBANO” ovvero di Manutenzione del verde e giardini; Cura delle isole pedonali; Servizi cimiteriali; Servizio segnalazioni e interventi di urgenza; Igiene del territorio.

Il consigliere comunale Antonio Pisani, si preoccuperà delle POLITICHE SOCIALI ovvero dell’Ufficio di Piano; Associazionismo e Volontariato; Randagismo; Cultura.

Alla consigliere comunale Angela Di Iorio, è conferito l’incarico di collaborazione con il Sindaco, per la delega alla EDILIZIA PRIVATA. L’incarico di collaborazione si estende anche a Urbanistica; Pianificazione del territorio ed Estetica cittadina. Fino ad oggi, nonostante gli anni con la carica da consigliere comunale la Di Iorio non è riuscita a mettere una “scopa”. Sarà venuto il suo tempo. Avrà smesso di stare a guardare (cosa faceva Gibì, Stani e compagnia bella)? Vedremo….

Al consigliere comunale Raffaella Piro, è andata la delega alla SANITA’, ovvero alle Politiche sanitarie e ai rapporti con la chiesa.