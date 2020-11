ECCO LA ENZO’S LIST. Cassa integrazione punitiva per Ischia Servizi: in 11 restano a casa a dicembre

Gaetano Di Meglio | Se non ne avessi scritto il 26 maggio, il 3 e il 5 giugno oggi non potrei raccontarvi, con serenità e verità, quello che accade.

Come tutti sappiamo lo scorso mese di Marzo lo stato Italiano ha consentito l’utilizzo della cassa integrazione a diversi tipi di aziende. Tra queste, spicca, Ischia Servizi la nuova Ischia Ambiente.

E lo fa dopo mesi di litigi politici e di incontri. Mesi che hanno portato l’azienda a fare la rincorsa al calendario e decidere di chiedere la cassa integrazione per 11 dipendenti. Un mese. L’ultimo disponibile in attesa di proroga. Ma se non c’è proroga, ad Ischia, almeno i nemici saranno puniti. Quelli che non ubbidiscono al presidente facente funzione, il 4° livello secondo la sentenza del tribunale, Andrea Lucibello.

11 lavoratori, invisi alla maggioranza politica che vanno in cassa integrazione. Per loro nessuna riduzione, solo la valutazione, personale, di aver a che fare con un sistema meschino e infame. Ovviamente il sistema.

IL FATTO. Nella “comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la richiesta dell’assegno ordinario di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” inviata agli enti preposti si aprono le porte del cassa integrazione per sesti livelli veri (Langella, Siciliano e Cenatiempo), per alcuni amministrativi (Di Meglio e Mazzella) per un capo squadra (Di Massa) e per altri operai (D’Ambra, Penna, Ferrandino, De Angelis e Mazzella).

L’azienda ISCHIA SERVIZI SPA comunica la necessità di attivare il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per la richiesta dell’assegno ordinario con la causale “emergenza COVID-19”, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il proprio personale a fronte della riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria in corso.

L’azienda affronta un momento di grave crisi imputabile all’attuale emergenza sanitaria e alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del contagio, che hanno determinato significative conseguenze economico/finanziare.

Le riportate conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la necessità di contenere i costi di gestione e quindi la riduzione temporanea dell’attività lavorativa per una parte del personale occupato per un periodo presunto dal 30.11.2020 al 31.12.2020.

La società ISCHIA SERVIZI SPA offre servizi di interesse pubblico; risulta quindi necessario, in un’ottica di rotazione del personale, adottare dei criteri di scelta che garantiscano la continuità aziendale e l’erogazione dei servizi essenziali di raccolta e conferimento rifiuti. È per tale motivo che le riflessioni circa l’individuazione delle figure da porre in cassa integrazione, fondano principalmente su due criteri: inquadramento contrattuale – mansioni svolte.

La riduzione dell’attività lavorativa del personale per complessive 400 ore settimanali sarà gestita operativamente come segue: sospensione dell’attività lavorativa di n° 3 – Responsabili d’Area – VI Livello – su un totale complessivo di n° 4 – Responsabili d’Area; Sospensione dell’attività lavorativa di n° 2 – Amministrativi – di cui n° 1 – V Livello – su un totale complessivo di n° 4 amministrativi; Sospensione dell’attività lavorativa di n° 1 – Coordinatore di Squadra – IV Livello – su un totale complessivo di n° 3 – Coordinatore di Squadra; Sospensione dell’attività lavorativa di n° 1 Autista – III Livello – su un totale complessivo di n°20 Autisti; Sospensione dell’attività lavorativa di n° 3 Operai – II Livello – su un totale complessivo di n° 46 operai.

Il personale dipendente posto e/o che sarà posto in ambito di ammortizzatori sociali sarà oggetto di specifica comunicazione formale da parte dell’azienda. La presente comunicazione preventiva ottempera agli obblighi di cui dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Qualora, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione, non perverrà richiesta di esame congiunto (che dovrà essere concluso in ogni caso entro tre giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, anche in via telematica), l’azienda procederà all’inoltro della domanda per la richiesta dell’assegno ordinario. L’azienda occupa attualmente n. 74 dipendenti complessivi, ai quali si applica il CCNL Per i dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali»

GLI ASPETTI POLITICI. La scelta di aderire alla cassa integrazione dal 30 novembre al 31 dicembre 2020, ultima data disponibile in attesa di una eventuale proroga, non ha nulla a che vedere con la possibile gestione virtuosa dell’azienda ma resta nella palude della politica, dei dispetti e delle ritorsioni che applica il “potere” nei confronti di chi non esegue gli ordini e di chi non si piega al sistema.

Se l’azienda avesse voluto, sul serio, avere una gestione virtuosa del sistema e far fronte alle “conseguenze economiche negative” che “hanno reso indifferibile la necessità di contenere i costi di gestione” avrebbe potuto aderire fin da marzo o maggio o giugno al fondi al “Fondo di Integrazione Salariale” e ruotare con tutti lavoratori senza trovarsi a tagliare la testa solo a 11.

Purtroppo, però, questo è il messaggio che doveva arrivare: non ti piega a chi comanda, allora ti stai a casa e non lavori. Una forzatura e una violenza diretta che offende l’intelligenza di chiunque abbia gli occhi abbastanza aperti.

Per gli 11 esclusi dal lavoro, facendo due conti, cambia poco e niente. Anzi, restano comodi a casa loro e a gestire meglio le proprie passioni e i propri hobby. Quel che cambia è la consapevolezza e la delusione di vedere il proprio paese affidato ad una classe dirigente che si orienta puntando alle persone scomode. E non staremo qui a parlare della gestione delle risorse umane. Perché, con il paese ridotto in queste condizioni, con le pinete alcune chiuse e altre sporche, con i rospi che rischiano di morire per la monnezza che finisce nelle vasche ci possiamo permettere il lusso di mettere in cassa integrazione 3 sesti livelli su quattro. In poche parole a dicembre Enzo ha la testa a tutti i possibili generali dell’azienda. Per lasciarla nelle mani e nelle vendette di un semplice 4° livello.