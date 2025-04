Ecco il Divieto di Sbarco firmato Vincenzo De Luca. Campani bloccati da ieri fino al 31 ottobre 2025

Possiamo dire che siamo nella bella stagione. L’isola d’Ischia si prepara ad affrontare l’annuale sfida del sovraffollamento e, per la prima volta, la Regione Campania al posto del Prefetto di Napoli ha adottato il famoso “divieto di sbarco” a partire dal 18 aprile fino al 31 ottobre 2025.

Quello che gli atti definiscono un “rigido divieto di afflusso e circolazione”, in verità continua ad essere uno strumento desueto e poco attuale. L’ennesimo copia e incolla che va avanti da qualche decennio e che continua ad essere inadatto. Il giusto prodotto di una classe politica che continua ad essere avulsa da quelle che sono le vere sfide da affrontare per poter consegnare alla nostra isola un sistema turistico diverso e, soprattutto, al passo con i tempi che cambiano velocemente.

Il decreto numero 32 dl 17 aprile, firmato dal Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale, recepisce le istanze delle amministrazioni comunali di Ischia, Forio, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Barano e Serrara Fontana.

Quest’anno ha iniziato il balletto delle delibere di giunte Forio con la n. 284 del 7 novembre 2024, segue Ischia con la n. 3 del 4 gennaio 2025, Casamicciola Terme con la n. 14 del 10 febbraio 2025, Lacco Ameno con la n. 22 del 5 marzo 2025, Serrara Fontana con n. 34 del 17 marzo 2025 e chiude questo giro la delibera di Barano d’Ischia n. 40 del 27 marzo 2025.

LA VERA NOVITA’: CONTROLLI DEMANDATI AI COMUNI

La vera novità del “Divieto di Sbarco 2025, tuttavia, è quella relativa alla vigilanza. Da quest’anno, infatti, saranno i “I Comuni territorialmente competenti sono incaricati della esecuzione e della sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato”. Un cambio radicale rispetto ai controlli e che, alla luce degli anni passati, rappresenta una sfida nella sfida e sulla quale, prima di esprimere un giudizio, aspettiamo di vedere il dispositivo all’opera.

IL DIVIETO

Il cuore del provvedimento è rappresentato dall’Articolo 1 che decreta “Dal 18.04.2025 al 31.10.2025 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola d’Ischia (Comuni di Forio, Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, Barano d’Ischia) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia; degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone non facenti parte della popolazione stabile dell’isola, residenti sul restante territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia”.

L’altro articolo, quello che gli autotrasportatori cercano (invano) di cambiare da anni, invece, decreta che “Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia”.

LE DEROGHE

Potranno sbarcare i “veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio; veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti; veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno rilasciato da una competente autorità italiana o estera”

Gli autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

VIA LIBERA ALLE “SECONDE CASE”

Potranno superare lo sbarramento all’imbarco i veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.

TURISTI A PANZA, BARANO E SERRARA FONTANA

Anche quest’anno vengono riproposte le deroghe per i turisti in soggiorno ad Ischia. E, nello specifico: “veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo dei Comuni di Barano d’Ischia, Serrara Fontana e Forio, limitatamente alla frazione di Panza, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia municipale dei Comuni presso i quali soggiornano.

TURISTI A CASAMICCIOLA E LACCO AMENO

Veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo o in un’altra struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale situati nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale dei Comuni presso i quali soggiornano, limitatamente al periodo dal 18 aprile al 30 giugno 2025 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2025;

LE DEROGHE “PROCIDANE”

Il Decreto di quest’anno prevede, come lo scorso anno la deroga per i “veicoli appartenenti a persone residenti nell’isola di Procida che devono recarsi sull’isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate sull’isola, munite di certificazione del medico di base o dell’amministrazione della struttura ospedaliera” e, come novità, invece, via libera agli “autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati ai residenti dell’isola di Procida che devono recarsi sull’isola d’Ischia per effettuare la revisione obbligatoria presso officine autorizzate ai sensi dell’art. 80 cds o per effettuare il tagliando presso le concessionarie autorizzate”

DEROGA PRO PORTO DI FORIO

Una delle altre novità di quest’anno e che si apre a qualche interrogativo in più è la deroga concessa ai “veicoli, appartenenti a soggetti residenti nella Regione Campania, che stazionino con le proprie imbarcazioni di lunghezza minima di mt. 8, all’interno del Porto di Forio, giusto contratto d’ormeggio di durata annuale, ai quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia municipale”

LA SANZIONI

Come per gli anni passati, il decreto prevede le sanzioni per chi lo viola e, nel dettaglio: “Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020”.